واشنگتن سیاست کاهش زرادخانه تسلیحاتی با روسیه را پیگیری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «بانی جنکینز» نامزد پست معاونت کنترل تسلیحات در وزارت امور خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه در یک نشست استماع در مجلس سنا گفت که در صورت تصدی این پست سیاست کاهش بیشتر زرادخانه تسلیحاتی با روسیه، از جمله تسلیحات نوین را پیگیری خواهد کرد.

وی خطاب به کمیته روابط خارجی سنا گفت: «مطمئناً من فکر می‌کنم که ایده کاهش بیشتر [تسلیحات] خواهد بود، اما تصور می‌کنم این امر تا حد زیادی به آنچه که در جریان گفتگوهای ثبات استراتژیک اتفاق می‌افتد، بستگی دارد».

گزینه موردنظر «جو بایدن» برای تصدی این پست همچنین تأکید کرد که واشنگتن مطمئناً خواهان گنجاندن گفتگو و رایزنی‌ها پیرامون برخی از تسلیحات نوینی است که روسیه توسعه داده و همچنین جست جو و کشف تسلیحات غیراستراتژیک است.

گفتنی است که در ماه فوریه، روسیه و ایالات متحده بدون مذاکره مجدد با تمدید پیمان «استارت نو» (New START Treaty) برای پنج سال دیگر موافقت کردند. معاهده فعلی که تا روز پنج فوریه ۲۰۲۶ معتبر است، تنها توافقنامه کنترل تسلیحات میان این دو قدرت بزرگ نظامی است که همچنان به قوت خود باقی است.