میزان رعایت دستورالعمل های بهداشتی در هرسین زیر ۵۰ درصد است

سعید حمزهای صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس رنگ بندی اعلام شده توسط ستاد ملی و استانی مبارزه با ویروس کرونا شهرستان هرسین متأسفانه در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارد.
وی با اشاره به افزایش تعداد مبتلایان بستری و سرپایی ویروس کرونا در هرسین افزود: میزان رعایت دستورالعملهای بهداشتی در شهرستان هرسین زیر ۵۰ درصد است و به نظر میرسد مردم در رفتارهای خود در زمان شیوع کرونا دچار ساده انگاری شدهاند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان هرسین تصریح کرد: نشست ستاد کرونا به صورت منظم هفتهای ۲ مرتبه در شهرستان هرسین تشکیل و مصوبات ستاد مبارزه با کرونا استان کرمانشاه اجرا میشود اما عبور از پیک چهارم کرونا نیازمند همکاری همگانی است.
حمزهای خاطر نشان کرد: پرهیز از حضور در تجمعات و استفاده از ۲ ماسک به همراه رعایت دستورالعملهای بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی به پیشگیری از ابتلاء به کرونا کمک میکند.
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