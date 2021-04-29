مدیریت متمرکز و نظارت میدانی هدف بازدیدهای سرزده دادگستری مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالمهدی موسوی صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از شعب دادگاه و دادسرای حوزه‌های قضائی شهرستان دلیجان و محلات، در جمع خبرنگاران عنوان کرد: سرعت بخشیدن به انجام فرایند دادرسی‌ها و تلاش حداکثری همکاران قضائی و اداری به منظور تکریم ارباب رجوع در دادگستری‌ها اولویت این اداره کل است.

وی با اشاره به شرایط خاص شیوع ویروس منحوس کرونا در استان، با تأکید بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی توسط کارکنان اداره کل دادگستری استان و دستگاه تابعه زیر نظر این اداره کل، گفت: کارکنان دستگاه قضا باید بدون اطاله در دادرسی‌ها و انجام وقفه در خدمتگذاری به مردم، با بکارگیری زیرساخت‌های موجود از ظرفیت دادرسی الکترونیک، برای کاهش مراجعات مردمی به دستگاه قضا استفاده کنند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: رویکرد فساد ستیزی و عدالت محوری از سیاست‌های اصلی و محوری ریاست معظم قوه قضائیه بوده و در این زمینه رؤسا و دادستان‌ها به عنوان پرچم دار اصلی این سیاست باید با فعال نمودن شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و ستاد مبارزه با جرایم خاص و همچنین با تعامل خوب و سازنده با نهادهای مربوطه در جهت کاهش زمین خواری و جرایم سازمان یافته در استان اقدامات لازم را انجام دهند.

موسوی با اشاره به سند تحول قضائی به عنوان راهبرد و چراغ راه مسیر حرکت دستگاه قضائی، گفت: در این سند ۱۴ چرخش تحول آفرین وجود دارد که این بازدیدهای سر زده با هدف پرهیز از مدیریت متمرکز و انجام نظارت میدانی صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: از رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی خواسته شده است که نگاه تحولی مد نظر سند تحول قضائی را به تمام بدنه دستگاه قضا منتقل کنند تا با ایجاد یک صدای واحد به سمت اهداف متعالی این سند گام برداریم.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در پایان بیان کرد: ایجاد تعامل مطلوب با نخبگان حوزه و دانشگاه، به منظور بهره مندی از دیدگاه‌های کارشناسی و تخصصی آنان، جهت دستیابی به راهکارهای مناسب برای حل مسائل موجود و برون رفت از مشکلات مورد تاکید است.