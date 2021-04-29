کنکور کارشناسی ارشد پزشکی ۱۴۰۰ به تعویق افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه زمان بندی که پیش از این اعلام شده بود آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۱۴۰۰ (سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰) قرار بود در روزهای ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ برگزار شود.

مرکز سنجش آموزش پزشکی ساعتی پیش در ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در اطلاعیه ای اعلام کرد: به علت همه گیری بیماری کرونا در سراسر کشور و لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی و اهمیت سلامتی کلیه داوطلبان، بر اساس رای شورای سنجش و پذیرش دانشجو وزارت بهداشت در ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۱۴۰۰ در موعد مقرر برگزار نمی شود. زمان برگزاری آزمون متعاقبا اعلام می شود.

تاکنون بیش از ۶۷ هزار نفر در این آزمون ثبت نام کرده بودند و ظرفیت اولیه در رشته‌های علوم پزشکی و در دو گروه عادی و شهریه پرداز حدود ۴ هزار نفر اعلام شده بود.

قرار بود آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۱۴۰۰ در تمامی رشته‌ها در شهرهای اراک، اردبیل، ارومیه، اصفهان، اهواز، ایلام، بوشهر، بندرعباس، بیرجند، تبریز، تهران، خرم آباد، رشت، زاهدان، زنجان، ساری، سمنان، سنندج، شیراز، شهرکرد، قزوین، قم، کاشان، کرمانشاه، کرمان، گرگان، گناباد، مشهد، لارستان، همدان، یاسوج و یزد برگزار شود.