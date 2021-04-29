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۹ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۲۳:۴۵

با اعلام مرکز سنجش پزشکی؛

کنکور کارشناسی ارشد پزشکی ۱۴۰۰ به تعویق افتاد

کنکور کارشناسی ارشد پزشکی ۱۴۰۰ به تعویق افتاد

مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرد: آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۱۴۰۰ که قرار بود در روزهای ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ برگزار شود در موعد مقرر برگزار نمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه زمان بندی که پیش از این اعلام شده بود آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۱۴۰۰ (سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰) قرار بود در روزهای ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ برگزار شود.

مرکز سنجش آموزش پزشکی ساعتی پیش در ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در اطلاعیه ای اعلام کرد: به علت همه گیری بیماری کرونا در سراسر کشور و لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی و اهمیت سلامتی کلیه داوطلبان، بر اساس رای شورای سنجش و پذیرش دانشجو وزارت بهداشت در ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۱۴۰۰ در موعد مقرر برگزار نمی شود. زمان برگزاری آزمون متعاقبا اعلام می شود.

تاکنون بیش از ۶۷ هزار نفر در این آزمون ثبت نام کرده بودند و ظرفیت اولیه در رشته‌های علوم پزشکی و در دو گروه عادی و شهریه پرداز حدود ۴ هزار نفر اعلام شده بود.

قرار بود آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۱۴۰۰ در تمامی رشته‌ها در شهرهای اراک، اردبیل، ارومیه، اصفهان، اهواز، ایلام، بوشهر، بندرعباس، بیرجند، تبریز، تهران، خرم آباد، رشت، زاهدان، زنجان، ساری، سمنان، سنندج، شیراز، شهرکرد، قزوین، قم، کاشان، کرمانشاه، کرمان، گرگان، گناباد، مشهد، لارستان، همدان، یاسوج و یزد برگزار شود.

کد مطلب 5200994

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    نظرات

    • صابر IR ۰۹:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۰
      50 4
      پاسخ
      ارشدو لغو کنید تعدادشون خیلی بیشتره اوناهم 5خرداد امتحانشونه
    • آذر IR ۱۱:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۰
      22 2
      پاسخ
      هو هو😌
    • محمدرضا IR ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۰
      57 3
      پاسخ
      لطفا اگر میشه کنکور ارشد سایر رشته‌ها رو هم به تعویق بندازید. کنکور ما فقط ۷ روز با کنکور این عزیزان فاصله‌ی زمانی داره.
    • علی IR ۰۵:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
      26 2
      پاسخ
      مسئولین محترم لطفاً با جون ما بازی نکنید کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته رو تو این شرایط به تاخیر بیندازید لطفاً 😒
    • هومن IR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
      26 1
      پاسخ
      لطفا کنکور ارشد 1400 را لغو کنید . فقط 7 روز با این ارشد پزشکی فرق داشت . تعداد ما خیلی بیشتره
    • سعید AE ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
      20 7
      پاسخ
      یعنی چی من واقعا دارم به عقل این جماعت شک میکنم یعنی تو این 5 روز کرونا ریشه کن میشود چرا اینقد استرس میدید ستاد مبارزه با کرونا واقعا دو دوتا چهارتا کنید بایست ارشد تاریخ های 5 و 6 و 7 رو هم به تعویق بندازید خاضعانه و خاشعانه به ما کمتر استرس بدید ما منتظر تاریخ جدید در ارشد ناپیوسته هستیم
    • آنیتا AE ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
      15 2
      پاسخ
      این وسط فقط جان دانش آموزان مهم نیست که باید ۱۰ روز پشت سر هم برن امتحان بدن ، امتحانات هم باید به تعویق بیفته البته ممکنه بخوان مارو بکشن براشون که مهم نیست :)
    • ارشد IR ۱۶:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
      15 1
      پاسخ
      لطفا کنکور ارشد وزارت علوم رو هم به تعویق بندازید
    • مبینا IR ۱۸:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
      19 1
      پاسخ
      باید تمام ازمونا تعویق بیفته سراسری ارشد همه میگه جون ما از سنگه تعداد اینا یه چهارم بچه های سراسری نیست سراسری باید تعویق داشته باشه کرونا خطرناک تر ازاین حرفاس
    • کنکوری DE ۱۹:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
      26 1
      پاسخ
      ینی چی چرا کسی ب فکر سراسری ها نیس . سراسری ها نمیگیرن؟!
    • زينب IR ۱۹:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
      14 1
      پاسخ
      واقعا مسخرس يعني علوم پزشکي ها آدمن وزارت علومي ها نيستن که کنکور ما رو که فقط هفت روز بعد هس تعويق نميندازن؟
    • عاطی AE ۱۹:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
      6 1
      پاسخ
      لطفا یا زودتر خبر بدین تعویقه یا اگه نگفتین دیگه عقب نندازین .بخ ا استرس ادمو داعون میکنه.معلوم تیست دارین چیکار میکنم خوب اخه یه هفته تفاوتشه.1 ماه نیست که نیاز به فکر کردن داشته باشید.بگید زودتر ما تکلیفمونو بدونیم به همون خدا گناه داریم
    • گندم IR ۲۲:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
      18 1
      پاسخ
      امتحانات نهایی که ۲۷ اردیبهشته هنوز تعویق نیفتاده بعد...
    • علی کشکولی IR ۰۰:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
      12 1
      پاسخ
      اونوقت کنکور ارشد وزارت علوم که تقریبا قراره همون موقع برگزار بشه دقیقا چرا به تعویق نیوفتاده ؟؟ .. در حالی که تعداد شرکت کننده های بسیار بیشتری هم داره .... آزمون نظام مهندسی هم که همون موقع بوده لغو شده .. الان تنها آزمونی که به تعویق نیوفتاده آزمون ارشد سراسریه ...
    • IR ۲۰:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
      7 0
      پاسخ
      پس داوطلبان کنکور سراسری چی؟ باتوجه به تعداد بیشتر ایا احتمال مبتلاشدن ما بیشتر نیست؟ لطفا چاره ای بیاندیشید و با تعویق حداقل تا زمان فروکشی موج چهارم و واکسیناسیون کامل افراد پرخطر مراقب سلامتی ما باشین. استرس کنکور خودش یه طرف ویروس کرونا یه طرف بخدا ما گناه داریم لطفل دوستان شما حمایتمون کنین

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