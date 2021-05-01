به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پورتو شب گذشته در هفته سی ام لیگ پرتغال موفق شد با نتیجه ۳ بر ۲ تیم فامالیسائو را شکست بدهد. مهدی طارمی مهاجم ایرانی پورتو که در ترکیب اصلی این تیم قرار داشت، علاوه بر اینکه پاس گل نخست تیمش را داد، موفق شد یک پنالتی برای پورتو بگیرد و خودش این پنالتی را به گل تبدیل کند.

در پایان این مسابقه، طارمی به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد.

همچنین سایت «گل پوینت» به طارمی امتیاز بالای ۷.۴ را داد و به عنوان بهترین بازیکن میدان معرفی کرد.

مهاجم ایران در این مسابقه آمار ۶ پاس هجومی ارزشمند، هشت حرکت با توپ در محوطه جریمه حریف و برتری در ۴ رویارویی هوایی را ثبت کرد.