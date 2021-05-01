به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو تهران، علیرضا مبینی مدیر گروه اخلاق و زندگی شهری رادیو تهران درباره ویژه برنامه سحر رادیو تهران گفت: موضوع هر شب برنامه «الهیه» حکمتی از خطبه همام نهجالبلاغه است و سعی عوامل برنامه بر این است که علاوه بر پرداختن به درسها و مباحث قرآن کریم، در یک نگاه اجتماعی و کاربردی، سبک زندگی اسلامی و کمک مومنانه را ترویج کنند.
مبینی در ادامه افزود: این برنامه سعی میکند با حفظ میزان اهمیت آیات قرآن کریم و عمق مطالب آنها با بیانی روان به نشر مفاهیم اجتماعی قرآن و نهجالبلاغه در زندگی روزمره مردم بپردازد. هر روز «حکمت از نهجالبلاغه» موضوع و محور اصلی برنامه قرار میگیرد، در بخش دیگری از برنامه مصداق آن حکمت در قالب روایتی به نام «علی نامه» مطرح میشود و با کسانی گفتگو میکنیم که آن را زندگی کردهاند. همکاران ما در برنامه «الهیه» سعی میکنند علاوه بر ترویج درسهای قرآنی، گامی در جهت سبک زندگی اسلامی بردارند.
وی ادامه داد: در راستای معرفی جهادگران این روزهای سخت کرونا، برنامه «الهیه» هر سحر سعی دارد با یکی از آنان در حوزه سلامت و حوزههای مختلف گفتگو کند. «الهیه» سعی میکند با توجه به تمام مولفههای یک برنامه معارفی و مختص سحرگاه، به صورت اجتماعی و واقعی مساله کمک مومنانه را مطرح کند. همچنین در این برنامه گفتگوهایی با خیرین خاص کشور در جهت الگوسازی و اشاعه کار خیر انجام میگیرد، همچون روحانی محترمی که ۶۰ کودک بی سرپرست را حمایت و تربیت میکند و به «بابا مجید» معروف است.
مدیر گروه اخلاق و زندگی شهری رادیو تهران خاطرنشان کرد: برنامه «الهیه» سومین سال عمر خود را سپری میکند و به نظر بنده برنامههای سحر و افطار به جهت زمان پخش آنها در لحظات ملکوتی اذان باید روزی هر کسی باشد که در این سنگر به مردم خدمت کند. همچنین دستاورد «الهیه» در سال گذشته پویش کمک به کسانی بود که بخاطر کرونا آسیب دیده بودند که بسیار مورد توجه و حمایت مخاطبان قرار گرفت.
علیرضا مبینی درباره جایگاه رادیو در جامعه اظهار کرد: رادیو تا زمانی که بتواند نیازهای مخاطب خود را بشناسد و همراه با پیشرفتهای تکنولوژیک خود را به روز کند، در سبد مخاطب جای دارد. همان طور که برنامههایی که در ساعتهای به نظر کم شنونده پخش میشوند، به دلیل اینکه به نیاز و میل مخاطب توجه کردهاند، بسیار پرمخاطب هستند و شنیده شدهاند.
«الهیه» (ویژه برنامه سحرهای ماه مبارک رمضان) از ساعت ۳:۳۰ دقیقه بامداد به صورت زنده از رادیو تهران روی موج اف. ام ردیف ۹۴ مگاهرتز میرود.
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