سید علی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک روز کار و قدردانی از تلاش‌های این قشر زحمتکش، اظهار کرد: کارگران از طبقات ارزشمند و مهم جامعه هستند و چرخ عظیم اقتصاد با دست توانای کارگران به حرکت در می‌آید.

وی با تاکید بر اینکه حیات اقتصادی یک ملت، مدیون کار و کارگر است، گفت: با وجود زحمات فراوان کارگران اما هنوز مطالبات آنان به نتیجه نرسیده و این قشر ارزشمند و پرتلاش همواره با مشکلات فراوانی مواجه هستند.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس با اشاره به نقش تأمین اجتماعی در ساماندهی و پشتیبانی حقوق کارگران، افزود: متأسفانه متولیان امر در ساماندهی و نظارت بر بخش کارگری و بازنشستگی منفعل عمل کرده و نتوانسته اند مشکلات کارگران و شاغلین این بخش را به لحاظ سختی کار، بیمه و قراردادهای متنوع برطرف کنند.

وی با تاکید بر نقش دولت در مانع زدایی و برطرف کردن مشکلات کارگری و کارفرمایی، گفت: عدم حمایت دولت مشکلات زیادی را برای کارفرمایان نیز به وجود آورده است.

آقازاده با بیان اینکه افزایش تعداد بیمارستان‌های تأمین اجتماعی از مطالبات بخش کارگری به ویژه در استان گیلان است، تصریح کرد: مقایسه تعداد بیمارستان‌های تأمین اجتماعی در گیلان به نسبت استان‌های همجوار فاجعه آمیز است و با وجود اینکه بخش بزرگی از جمعیت گیلان در گروه‌های مختلف کارگری مشغول به کار هستند امکانات موجود جوابگوی نیاز آنان نیست.

وی با اشاره به اینکه مسئولان کشوری و استانی در برابر تأمین مطالبات کارگری به ویژه رفع نیازهای درمانی آنان رفتار غیر عقلانی و ناکارآمد از خود بروز داده اند، گفت: وجود یک بیمارستان که آن هم در بعضی بخش‌ها همراه با فرسودگی است به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس با ابراز تأسف از وجود سیستم‌های باندی که عقب ماندگی‌هایی را در حوزه خدمات درمانی استان ایجاد کرده است، افزود: پیگیری افزایش بیمارستان‌های تأمین اجتماعی یکی از اولویت‌های مهم نمایندگان مردم گیلان در مجلس یازدهم است اگرچه که از این دولت انتظاری نمی‌رود اما به طور جدی تحقق این انتظار کارگران در دستور کار قرار دارد.

آقازاده با انتقاد از وجود انواع و اقسام قراردادهای کارگری، تصریح کرد: متأسفانه قراردادهای سفید امضا، یک ماهه، شش ماهه و غیره، ناامنی شغلی را برای کارگران در حال کار ایجاد کرده و شاهد اخراج از کار در این بخش هستیم این شیوه یادآور سیستم ارباب رعیتی یا برده داری نوین است در صورتی که تعهدات لازم طرفین باید مشخص تا در حق کارگران اجحاف صورت نگیرد.