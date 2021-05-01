«عوامل انسانی» در سی‌ و هشتمین جشنواره جهانی فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی‌ و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر، فیلم سینمایی «عوامل انسانی» ساخته رونی تروکر که پیش از این در جشنواره ساندنس و بخش پانورامای هفتاد و یکمین جشنواره فیلم برلین حضوری موفق داشت، در سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر به نمایش در می‌آید.

«عوامل انسانی» دومین ساخته بلند رونی تروکر است. تروکر که با فیلم کوتاه «تابستان» در جشنواره برلین و با اولین فیلم بلند خود «تارکان دنیا» در بخش افق‌های هفتاد و سومین جشنواره فیلم ونیز شرکت کرده بود، در «عوامل انسانی» بار دیگر از چندزبانی آدم‌ها در موقعیت همزیستی در اروپای متحد سخن می‌گوید.

خط اصلی داستان فیلم چنین است: «آرامش خانواده‌ای که با ۲ زبان سخن می‌گویند در شهری با زبان‌هایی متفاوت، با حادثه‌ای تهدیدآمیز به هم می‌ریزد. تفسیر هر شخصیت از اتفاقی که روی داده و ناهمگونی آنان در جریان این حادثه تا اتفاقات بعدی، پنجره‌ای به روزگار کنونی می‌گشاید؛ روزگاری که در آن حتی دو نفر یکسان سخن نمی‌گویند.»

تروکر درباره این فیلم گفته است: «من می‌خواستم بازتابی از چگونگی تأثیرپذیری جامعه را از عصر رسانه جدید ارائه کنم. می‌خواستم بگویم که این امر چگونه بر عالم صغیری که خانواده نام دارد، تأثیر می‌گذارد. این نقیضه در آنجا رخ می‌دهد که والدین در عالم ارتباطات حرفه‌ای هستند، اما در زندگی خصوصی دیگر با یکدیگر صحبت نمی‌کنند و به فرزندان خود گوش فرا نمی‌دهند.»

سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر از ۵ تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ به دبیری محمدمهدی عسگرپور نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده سینما در تهران برگزار می‌شود.