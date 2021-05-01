آغاز عملیات چهار پروژه عمرانی و شهری در ساری

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز جهانی کار و کارگر عملیات اجرایی پارک پایداری، احیای باغ ایرانی صفر آباد، پارک محله‌ای امام رضا و پروژه فرهنگی مسجد صاحب الزمان (عج) در ساری آغاز شد.

«احیای باغ ایرانی صفرآباد»، نخستین باغ تلفیقی شمال کشور در مرکز استان است که این پروژه گردشگری - تفریحی در زمینی به مساحت هفت هکتار در پنج کیلومتری شهر ساری واقع‌شده است و باهدف توسعه پایدار مرکز استان، احیا و در اختیار شهروندان و گردشگران قرار می‌گیرد.

حمیدرضا مرادی شهردار ساری در حاشیه اجرای پروژه‌های شهری ساری گفت: مجموعه باغ ایرانی صفرآباد که تلفیقی از باغ گل‌ها و باغ ایرانی است پس از احیا به یکی از مراکز گردشگری زیبای شهر ساری تبدیل و یکی از جاذبه‌های گردشگری برای گردشگران این خطه از شمال کشور می‌شود که چشم‌اندازی زیبا و متفاوت از شهر ساری را برای مرکز نشینان پدید می‌آورد.

وی ا فزود: «پارک پایداری» در مرکز فرهنگی پارک موزه دفاع مقدس مازندران از دیگر پروژه‌های عمرانی شهرداری ساری است که تحت عنوان مازندران درگذر تاریخ در بزرگ‌ترین پارک موزه دفاع مقدس شمال کشور در مرکز استان و باهدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی با تاریخ مازندران احداث می‌شود.

شهردار ساری گفت: عملیات اجرایی «پارک محله‌ای امام رضا (ع)» به مساحت ۲ هزار مترمربع باهدف توزیع متوازن خدمات محله‌ای، توسعه فضای سبز و رفاه شهروندی در منطقه یک شهری آغاز شد.

وی گفت: همچنین ساخت «پروژه فرهنگی-مذهبی مسجد صاحب‌الزمان (عج)» در محدوده اطراف بقعه مطهر حضرت امام‌زاده عباس (ع) از دیگر پروژه‌هایی است که امروز کلنگ زنی شد.

علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس نیز به ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر اشاره تأکید کرد و کارگران را مبنای توسعه و رشد اقتصادی کشور دانست و گفت: به دلیل جایگاه ارزشمند کارگر پیامبر اکرم (ص) بر دستان کارگری بوسه می‌زند.

وی احیای باغ ایرانی صفرآباد را از آرزوهای دیرینه مردم مرکز استان دانست و از تلاش‌های سرپرست شهرداری برای انجام این پروژه گردشگری قدردانی کرد و گفت: تلاش می‌کنیم تا با زیرساخت‌های گردشگری ازجمله احداث این پارک، ساری را برای میزبانی کشورهای اکو در سال ۲۰۲۲ آماده کنیم.

نماینده مردم ساری و میان درود در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه تلاش می‌کنیم شهر ساری به جایگاه اصلی خود دست پیدا کند قول داد در بودجه ۱۴۰۰ مجلس ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه در قالب طرح‌های مختلف اختصاص دهد.

بابایی کارنامی بابیان اینکه بودجه ۱۴۰۰ تملک دارایی حفظ آثار دو برابر شد و به دو هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان افزایش یافت که مبنای خوبی برای دولت آینده است، افزود: برای تبیین دولت آینده، شهر ساری خط قرمز ما محسوب شده و پروژه نیروگاه زباله‌سوز در اولویت قرار می‌گیرد و به‌عنوان یک سرباز در کنار شهرداری هستیم.

وی با یادآوری اینکه ایجاد امنیت شغلی برای کارکنان شهرداری کل کشور در دستور کار مجلس قرار گرفت و اقدامات خوبی در کمیسیون اجتماعی و سازمان شهرداری‌ها شکل گرفت، تشکیل دیتا و بانک اطلاعاتی کارکنان شهرداری ساری و انتقال آن به ستاد وزارتخانه را ضروری دانست و ادامه داد: تلاش داریم تا پایان مجلس یازدهم بستر امنیت را به نیروی شهرداری بازگردانیم.