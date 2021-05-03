برگزاری نمایشگاه نذر کتب دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر شبکه ملی وارثونِ جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم را با نام نذر کتب دفاع مقدس، در ایام ماه مبارک رمضان برگزار می‌کند.

در این نمایشگاه که بصورت مردمی برگزار می‌شود، کتب مختلف مذهبی در زمینه دفاع مقدس از سوی مردم اهداء شده و توسط این نمایشگاه مجازی برای استفاده عموم هم‌وطنان، قابل دسترس می‌گردد.

این نمایشگاه از ۱۱ لغایت ۲۰ اردیبهشت ماه در سایت iqfa.ir برپاست.