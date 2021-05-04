صادرات نفت عراق در آوریل ثابت ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، وزارت نفت عراق روز یکشنبه (۱۲ اردیبهشت‌ماه) اعلام کرد که صادرات نفت فدرال این کشور (به استثنای صادرات منطقه اقلیم کردستان) در ماه آوریل تغییر چندانی نکرد. این مسئله بیانگر این است که دومین تولیدکننده بزرگ سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) همچنان برای پایبندی به سهمیه کاهش تولید خود در توافق ائتلاف اوپک و متحدانش (اوپک پلاس) تلاش می‌کند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای آورده است که صادرات نفت فدرال عراق در ماه آوریل ۲ میلیون و ۹۴۷ هزار بشکه در روز بوده است، این رقم در ماه مارس ۲ میلیون و ۹۴۵ هزار بشکه در روز بود.

شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق (سومو) ماه گذشته اعلام کرده بود که عراق در ماه مارس برای دومین ماه پیاپی از سهمیه خود در توافق اوپک پلاس تخطی کرده است.

عرضه نفت عراق در ماه‌های مارس و فوریه به ترتیب ۳ میلیون و ۸۶۵ هزار بشکه در روز و ۳ میلیون و ۸۶۸ هزار بشکه در روز بود، در حالی که براساس توافق اوپک پلاس، سهمیه تولید نفت عراق تا پایان ماه آوریل ۳ میلیون و ۸۵۷ هزار بشکه در روز بود.

بر اساس توافق تازه اوپک پلاس، سهمیه عرضه نفت عراق در ماه مه افزایش می‌یابد و به ۳ میلیون و ۹۰۵ هزار بشکه در روز می‌رسد.

عراق در بخش اعظمی از سال ۲۰۲۰ در حالی تلاش می‌کرد به سهمیه خود در توافق اوپک پلاس پایبند باشد که قیمت پایین نفت، همه‌گیری ویروس کرونا و بحران مالی گریبانگیر این کشور بود.