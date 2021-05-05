رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان زهک به شهادت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار احمد طاهری اظهار داشت: ساعت ۱۷ و ۵۵ دقیقه بعد از ظهر چهارشنبه ستوان یکم مهدی شهرکی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان زهک برای انجام یک مأموریت شناسایی به یکی از جاده‌های فرعی شهرستان مذکور اعزام که در کمین اشرار مسلح گرفتار می‌شود.

وی افزود: اشرار مسلح به وسیله کلت کمری اقدام به شلیک چند گلوله به سمت خودرو رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان زهک می‌کنند که متأسفانه این مأمور وظیفه شناس نیروی انتظامی استان بر اثر اصابت گلوله به سرش به شهادت می‌رسد.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان ضمن تبریک و تسلیت شهادت این مأمور جان برکف ناجا تصریح کرد: تحقیقات تخصصی پلیس برای شناسایی و دستگیری عاملان این جنایت آغاز شده است که نتیجه اقدامات متعاقباً اعلام خواهد شد.