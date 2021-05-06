مؤلفه کلاس داری قرآن در شرایط کرونایی/مسیر آموزش تعطیل نشد

خبرگزاری مهر - گروه استانها: از بزرگان و علمای دین نقل شده است که اگر کسی در جوانی به یادگیری قرآن اشتغال ورزد، قرآن با گوشت و خونش آمیخته میشود.
و از این جهت بسیاری از افراد از همان دوران نوجوانی و جوانی با کلام وحی مأنوس میشوند و سالهای زندگی خود را نیز در خدمت به قرآن و آموزش واژههای نور به کودکان و نوجوانان میگذرانند.
چنین افرادی آنقدر با قرآن کریم انس میگیرند که کم کم زیباییها و اخلاقمداری توصیه شده در آیات نورانی کلام خداوند را در منش، رفتار و سبک زندگی آنان به وضوح میتوان مشاهده کرد.
نمونه این افراد یوسف سالاری از حافظان کل قرآن کریم اهل سنت است از جوانی در مسیر حفظ قرآن قدم گذاشت و اکنون نیز علاوه بر اینکه یکی از معلمان پرتلاش آموزش و پرورش خراسانجنوبی است، مسئولیت دارالقرآن مسجد النبی (ص) بیرجند را نیز بر عهده دارد و سالهاست نام زیبای معلم قرآن همراه او است.
حفظ قرآن کریم در مدت زمان ۶ ماه
یوسف سالاری که متولد سال ۵۵ است، در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کار حفظ قرآن را از سال ۷۴ آغاز کرده است، اظهار کرد: شیوه حفظ قرآن من به این صورت بود که هر روز چهار صفحه قرآن را حفظ میکردم.
این معلم پرتلاش قرآن خراسانجنوبی یادآور شد: خوشبختانه و به فضل الهی توانستم در مدت ۶ ماه آیات نورانی وحی را حفظ کنم و بعد از آن تثبیت آیات قرآن را ادامه دادم.
وی با اشاره به نقش تشویقهای پدر در امر حفظ قرآن اظهار کرد: تشویقهای پدرم یکی از اموری بود که در آن دوران به حفظ قرآن من کمک شایانی کرد.
این حافظ کل قرآنکریم که مسئولیت دارالقرآن مسجدالنبی (ص) بیرجند را نیز برعهده دارد و سالهاست کلاسهای متعددی در دارالقرآن برگزار میکند، بیانکرد: خاطرم هست که چندین سال قبل مشغول خواندن قرآن در مسجد بودم که از ذهن و قلبم گذشت که صدای بسیار زیبایی دارم و برای لحظهای رقص تارهای صوتیام را حس کردم.
علل گرایش به سمت مربیگری قرآن
سالاری ادامهداد: بعد از این اتفاق برای مدت زمانی حتی نمیتوانستم صحبت کنم و خواستههای خویش را بر روی کاغذ مطرح میکردم.
وی افزود: تا اینکه روزی اشک ریختم و از خداوند طلب مغفرت نمودم تا در نهایت لطف الهی شامل حال من شد و با یک عمل جراحی توانایی تکلم را به دست آوردم و بعد از وقت خود را در دارالقرآن و در تعلیم و آموزش قرآن گذاشتم.
این حافظ کل قرآن کریم که مربی کودکان استثنایی نیز هست، گفت: در حال حاضر عقیده من بر این است که باید کودکان و نوجوانانمان را با مفاهیم الهی آشنا کنیم و علاوه بر حفظ بر معانی و مفهوم تأکید داشته باشیم که بسیار ارزشمند و قابل تأمل و توجه است.
وی یادآور شد: از طرف دیگر به نظرم قرآن باید به شیوهای جذاب برای کودکان و نوجوانان تدریس شود تا با رغبت و علاقه به سمت فراگیری قرآن بیایند.
روش برگزاری کلاسهای قرآن در شرایط کرونایی
این مربی پرتلاش قرآن در خراسانجنوبی ادامهداد: در دوران شیوع کرونا یک اصل برایمان بسیار حائز اهمیت است و آن رعایت پروتکلهای بهداشتی برای حفظ سلامت قرآن آموزان بود.
سالاری در زمینه شیوه آموزش و برگزاری کلاسهای قرآن در دوران شیوع کرونا اظهار کرد: از زمان شیوع کرونا جمعیت کلاسهای قرآن را کاهش دادهایم و به عنوان مثال اگر یک کلاس ۲۰ دانشآموز داشته آن را به ۵ دانشآموز کاهش دادیم.
این حافظ کل قرآنکریم بیانکرد: از طرف دیگر برگزاری کلاسها را به فضای باز آوردهایم تا بتوانیم با آسودگی خاطر بیشتری آموزش را داشته باشیم.
سالاری ادامهداد: هر چند شیوع کرونا سختیهای خاص خود را به همراه دارد ولی ظرفیتهایی را در برابر ما قرار داد که تا قبل از آن غافل بودهایم و به عنوان مثال قرآن آموزان ما در حال حاضر تنها محدود به قرآن آموزان بیرجندی نیستند که این مهم با استفاده از ابزار مجازی رخ داده است.
وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی از دیگر استانها چون خراسانرضوی، سیستان و بلوچستان و …قرآن آموز داریم، گفت: وقتی قرآن آموزی ۱۰ جز قرآن را حفظ کرده و در مسیر نورانی حفظ آیات قرآن قرار گرفته است جهت رسیدن به هدف نهایی نباید کار آموزش را رها کنیم.
این مربی قرآنکریم افزود: برای اینکه وقفهای در مسیر حفظ قرآنآموزان رخ ندهد و مسیر نورانی حفظ نیمه تمام نماند کلاسهای قرآن دارالقرآن ما با رعایت پروتکلها و مسائل بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برقرار بود.
این حافظ کل قرآن کریم با اشاره به اینکه ما در ماه مبارک رمضان غیر از روزهای پنج شنبه و جمعه هر روز ساعت سه کلاسهای آموزش قرآنمان را برگزار میکنیم، اظهار کرد: بسیاری از قرآنآموزان دارالقرآن که ۱۰ جز قرآن را حفظ کردهاند خود را برای آزمونهای اعطای مدرک به حافظان قرآن کریم با همکاری سازمان تبلیغات آماده میکنند.
برکاتی که در دل سختیها نهفته است
سالاری ادامهداد: یکی از اتفاقات مثبتی که در حوزه آموزش در دوران شیوع کرونا رخ داد این است که در مسیر آموزش علاوه بر خود قرآنآموز خانواده او نیز درگیر مسائل آموزشی شده و در مسیر انس با قرآن کریم قرار گرفتند.
وی افزود: اگر در گذشته ما فقط با یک قرآن آموز سر و کار داشتیم امروز با یک خانواده رو به رو هستیم که این مسئله نیز به واسطه استفاده از ظرفیتهای موجود بعد از شیوع کرونا رخ داد و از این جهت میگویم در دل سختیها نیز ظرفیتها و برکاتی نهفته است.
وی با اشاره به اینکه در میان آیات قرآن کریم بیش از همه با آیات ۲۶ و ۲۷ سوره رحمن انس دارم، یادآور شد: خداوند در این آیات میفرماید «کلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ وَیَبْقَی وَجْهُ رَبِّکَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِکْرَامِ هر چیزی فانی است مگر ذات باشکوه و ارجمند پروردگار».
نظر شما