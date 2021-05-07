راه مقابله با دسیسه دشمنان بصیرت و مقاومت در پرتو ولایتمداری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مقام معظم رهبری در سخنرانی تصویری خود در روز گرامیداشت مقام معلم و روز قدس مطالب مهمی ایراد فرمودند که همگان به ویژه مسئولان باید سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی با اشاره به برخی از سخنان رهبر معظم انقلاب بیان کرد: معلمان عزیز، مسئولان انتقال اندوخته‌های علمی و میراث علمی بشر به نسل بعد هستند که باید با امانت تمام و توانایی و مهارت تمام به نسل بعد منتقل کنند.

امام جمعه بوشهر تصریح کرد: معلمان افسران سپاه پیشرفت کشور هستند و باید این را باور و همواره در مقام جهاد مستمر در مواجهه با تهاجم فکری دشمنان علیه جوانان باشد.

وی ادامه داد: کارگران ستون اصلی تولید و اقتصاد کشور بوده و حق بزرگی در جمهوری اسلامی ایران دارند و باید به خوبی حمایت شوند.

آیت‌الله صفایی بوشهری تاکید کرد: انتخابات فرصتی بی نظیر برای استحکام پایه‌های کشور است که باید همگان در این باره احساس مسئولیت کنند. متأسفانه برخی به دنبال دلسرد کردن مردم می‌باشند.

مسئولان مراقب سخنان خود باشند

وی افزود: تعیین سیاست خارجی همواره در مجامع بالادستی است نه وزارت خارجه بلکه وزارت خارجه مجری آن است. مسئولان باید متوجه حرف‌های خود باشند که همان حرف‌های دشمنان و موجب مسرّت آنان نشود.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر خاطرنشان کرد: سپاه قدس و شهید سرافراز سلیمانی مایه عزت و صیانت اسلام است و نباید مسئولان آن را نادیده بگیرند. نظام مقدس جمهوری اسلامی یک مجموعه واحد است.

وی گفت: راه حل مؤثر رفع مشکل فلسطین، اتحاد و مقاومت هر چه تمام‌تر مردم فلسطین در برابر رژیم اشغالگر قدس و حمایت همه جانبه تمام کشورهای اسلامی از آن مردم عزیز و مظلوم است.

حمایت مسلمانان از مطلومان

صفایی بوشهری افزود: روز جهانی قدس روز اتحاد مسلمین و افشای جنایات و دفاع از اسلام و مردم فلسطین اشغالی و حرکت همه جانبه جهان اسلام برای محو این جرثومه فساد و جنایت جهانی است.

وی ادامه داد: جمعه آخر ماه مبارک رمضان روز قدس است و مسلمانان با روزه داری و جلب عنایات الهی و اقتدار شخصیتی معنوی، حرکتی بسیار شکوهمند به وجود می‌آورند که سرانجام در آینده نزدیک نابودی محتوم رژیم ظالم و جنایتکار و غاصب صهیونیستی است.

امام جمعه بوشهر با تبریک عید فطر گفت: امیدوارم سالی پر از خیر و برکت و سلامت و عزت و رفع گرفتاری‌ها برای همه مسلمانان به ویژه مردم عزیز ایران باشد.

وی اظهار داشت: عید فطر عید پاکی و معنویت تولد یافته از روزه‌داری و طاعات و عبادات ماه مبارک رمضان است که باید روزه دار آن را حفظ کند و خود را از گناه باز دارد و زندگی سراسر ایمان، تقوا و اخلاق داشته باشد.

بصیرت و مقاومت راه مقابله با دسیسه دشمن

صفایی بوشهری ادامه داد: یکی از آموزه‌های دین اسلام «بصیرت و مقاومت» است. «بصیرت» یعنی به روشنی و صحیح مسائل را شناختن و فریب نخوردن است و «مقاومت» یعنی در عرصه تهاجم ظالمانه دشمنان داخلی و خارجی از حریم هویت دینی و ملی خود دفاع نمودن است.

وی اضافه کرد: هم اینک دشمنان جهان اسلام و ایران اسلامی و انقلابی با تهاجم گسترده خود به انواع سخت و نرم به دنبال تخریب اعتقادات اسلامی و انقلابی و در پی بیگانه پرستی و زدودن استقلال کشور و ایجاد وابستگی همه‌جانبه هستند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر خاطرنشان کرد: تنها راه مقابله با آنان، «بصیرت و مقاومت» در پرتو ولایتمداری و تابعیت از رهبری عظیم الشأن است.