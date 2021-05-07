به گزارش خبرگزاری مهر، کنفرانس بینالمللی «تأثیر راهبرد روز جهانی قدس بر زمینهسازیهای فروپاشی اسرائیل» همزمان با روز جهانی قدس بهصورت مجازی، با حضور جمع بزرگی از نخبگان، چهرههای سیاسی و فرهنگی از دو کشور ایران و سوریه برگزار شد.
در این برنامه که با ابتکار فرهنگسرای رسانه و رایزنی فرهنگی ایران در سوریه برپا شد، شاخصههای فروپاشی اسرائیل از منظر نخبگان ایرانی، فلسطینی و جهان عرب در قالب وبینار مورد بررسی قرار گرفت.
در اینکنفرانس تخصصی، چهرههای نامآشنای محور مقاومت از جمله ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تهران، خالد القدومی نماینده جنبش حماس فلسطین در تهران، سیدحمیدرضا عصمتی رایزن فرهنگی ایران در سوریه، امیر موسوی دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران، سید عبدالله صفیالدین، نماینده حزبالله لبنان در تهران، صلاح فحص، نماینده جنبش امل لبنان در تهران، خلف الجراد تحلیلگر و پژوهشگر عضو انجمن علوم سیاسی عرب، جورج جبور سفیر سابق سوریه در سازمان ملل متحد، ترکی الحسن سفیر سابق سوریه و... سخنرانی کردند.
صلاح فحص نماینده جنبش امل لبنان در تهران در ایننشست با تاکید بر اهمیت موضوع قدس در جهان اسلام گفت: امام خمینی با نامگذاری روز قدس تلاش کرد تا قدس نه تنها در ذهن مردم مسلمان بلکه در ذهن تمام ملتهای جهان بماند چرا که این مکان مقدس برای همه ادیان است. امروز میبینیم که مردم جهان در روز قدس با حضور در خیابانها آرا و نظرات خود را بیان کرده و از آرمان قدس حمایت میکنند.
وی افزود: خط مقاومت ثابت کرده است که تنها گزینهای است که میتواند سرزمینهای فلسطینیها را آزاد و این خاک را از لوث وجود دشمنان پاک کند. باید دقت داشت که روز قدس فقط یک روز نیست بلکه دائما در ذهن و فرهنگ مردم ما حضور دارد و به ما و فرزندان ما یادآوری میکند که اسرائیل دشمن دائمی ماست. نامگذاری روز قدس باعث شده است که هرگز فلسطین و آرمان قدس را فراموش نکنیم و اگر هم تا امروز فراموش نشده است به خاطر تدبیری است که امام خمینی درباره این موضوع داشتند.
مشکل دموکراسی، معضلی که اسرائیل را از درون تهدید میکند
جرج جبور سفیر سابق سوریه در سازمان ملل متحد با اشاره به چالشهای رژیم صهیونیستی گفت: باید به روح رهبرانی که قدرت امروز را برای جبهه مقاومت رقم زدند درود فرستاد، چرا که به واسطه مجاهدتهای آنها امروز برخلاف گذشته قادر به دفاع از خود و حتی حقوق دیگر ملتها هستیم، در واقع امروز به واسطه رهبران بزرگمان از حافظ اسد گرفته تا آیتالله خامنهای قویتر از هر زمانی هستیم.
وی همچنین با درود بر روح امام خمینی، او را از رهبران بزرگ جهان برشمرد که اقداماتش توانست به تقویت ملتهای آزاده جهان در عرصه مقابله با استکبار و استعمار کمک کند.
سفیر سابق سوریه در سازمان ملل متحد در ادامه به چالشهای داخلی رژیم غاصب صهیونیستی اشاره کرد و گفت: مشکلات دموکراسی این رژیم را از درون تهدید میکند. امروز رژیم صهیونیستی با چالشهای زیادی در زمینه مسائل داخلی روبهرو است که تمام آنها ناشی از شکافهای عمیق سیاسی و اجتماعی این رژیم نامشروع است. رژیم صهیونیستی امروز حتی در درون مرزهای غیر قانونی خود که به زور آنها را اشغال کرده از مشروعیت برخوردار نیست و حتی صهیونیستها نیز علیه آن دست به اعتراض میزنند.
جبور ادامه داد: اگر کشورهای آزادیخواه جهان و مدافعان آزادی فلسطین با هم متحد شوند، قطعاً با بهرهبرداری از شکافها و چالشهای درونی رژیم صهیونیستی میتوان این غده سرطانی غرب آسیا را از بین برد. تشکیل جبهه مقاومت تجربهای موفق در عرصه دفاع از استقلال و آزادی ملتهای مسلمان بود و طبعاً با بهرهبرداری مؤثر از این تجربه میتوان جبهه جهانی آزادسازی فلسطین را شکل داد.
پیروزی انقلاب اسلامی، طرح غربیها برای عادیسازی روابط را برهم زد
امیر موسوی دیپلمات سابق جمهوری اسلامی و مدیر مرکز مطالعات استراتژیک در تهران در بخش دیگری از این جلسه گفت: در ابتدا باید از فرهنگسرای رسانه و سفارت ایران در سوریه تشکر کنم که برای برگزاری چنین کنفرانس مهمی اقدام کردند.
وی با اشاره به عادیسازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل گفت: کلامم را با موضوع مهم معاهده کمپ دیوید آغاز میکنم. این اقدام، آغاز عادیسازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل بود اما پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، این طراحی غربیها را برهم زد و باعث شد که نوعی بیداری اسلامی در منطقه ایجاد شود.
ایندیپلمات سابق در ادامه گفت: معتقدم که نامگذاری روز قدس توسط امام خمینی باعث شد که قضیه فلسطین به طور کامل برای مردم جهان مشخص شود. در واقع نامگذاری این روز در ماه مبارک رمضان، ملتهای اسلامی را وارد رویارویی فلسطینیها با دشمن صهونیستی کرد. متاسفانه کسانی که با رژیم صهیونیستی عادیسازی کردهاند، در واقع جای جلاد و قربانی را عوض کردهاند. روز قدس باعث شد تا ما قضیه فلسطین را هیچ وقت فراموش نکنیم.
موسوی با اشاره به عادیسازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل در ماههای اخیر گفت: تعجب میکنم که قطار عادیسازی روابط با اسرائیل سرعت گرفته است، اما باید اعلام کنم که همه این تلاشها با شکست روبهرو خواهد شد چرا که ملتهای منطقه بیدار شدهاند.
مدیر مرکز مطالعات استراتژیک در تهران در پایان صحبتهای خود گفت: در پایان یاد میکنم از امام موسی صدر و همه شهدایی که جانشان را در راه فلسطین و آرمان قدس تقدیم کردند. جا دارد از دولت سوریه که در صف اول مقابله با رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم فلسطین ایستاده است و به نوعی رابط بین ایران، لبنان، عراق و فلسطین است، تشکر کنم.
ملتهای آزاده جهان از بیثباتی اسرائیل استفاده کنند
ترکی الحسن دیپلمات و سفیر سابق سوریه با اشاره به اهمیت روز قدس و ابعاد جهانی آن، این روز را فرصتی برای اتحاد ملتهای آزاده جهان معرفی کرد و اظهار داشت: با بزرگداشت روز قدس میتوان افکار عمومی جهان را نسبت به جنایتها و اقدامات غیرقانونی و نامشروع رژیم صهیونیستی در قبال ملت فلسطین آگاه کرد.
وی افزود: رژیم صهیونیستی در طول عمر نامشروع خود کلکسیونی از جرایم و جنایتهای مختلف را علیه ملت فلسطین و دیگر کشورهای منطقه خصوصاً سوریه مرتکب شده است که افکار عمومی منطقه و جهان نسبت به بخش عمدهای از آنها بیاطلاع است. طبیعتاً با بهرهبرداری مؤثر از روز قدس میتوان تمام این جنایتها و اقدامات نامشروع را فهرستوار در معرض دید ملتهای جهان قرار داد.
ایندیپلمات سوری در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: امروز رژیم صهیونیستی در شرایط بیثباتی قرار گرفته است که این بیثباتی ناشی از افزایش شکافهای عمیق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این رژیم است. طبیعتاً اگر ملتهای آزاده جهان بتوانند از این فرصت استفاده کنند و این شکافها را عمیقتر کنند. طبیعتاً رژیم صهیونیستی بسیار سریع به پایان راه خود خواهد رسید.
وی افزود: افکارسنجیهای معتبر جهان نشان میدهد که سطح انزجار ملتهای جهان از اقدامات نامشروع رژیم صهیونیستی در حال افزایش است، حتی در ایالات متحده آمریکا که به صورت تاریخی و سنتی حامی رژیم محسوب میشود نیز نسل جدید این کشور دارای نگاهی منفی به رژیم صهیونیستی هستند لذا بایستی از فرصت به وجود آمده استفاده کرد و رژیم را بیش از هر زمانی در منظر افکار عمومی جهان منزوی کرد تا دیگر قادر نباشد با فریب افکار عمومی برای خود در سطح جهان سرمایه اجتماعی خلق کند.
الحسن در پایان گفت: ملتهای عضو جبهه مقاومت خصوصاً سوریه و ایران نقشی کلیدی و تاریخی در مقابله با رژیم صهیونیستی و آزادسازی فلسطین دارند.
برخی کشورهای منطقه از پشت به ما خنجر زدند!
خالد القدومی نماینده حماس در تهران آخرین سخنران این جلسه بود که گفت: از برگزارکنندگان این برنامه تشکر میکنم و امیدوارم طاعات و عبادات همه شما قبول باشد. از اینکه این برنامه توسط دو پایتخت مقاومت یعنی دشمن و تهران برگزار میشود، خوشحالم.
وی با اشاره به اقدام راهبردی امام خمینی (ره) در نامگذاری روز قدس گفت: معتقدم که امام خمینی و همکاران او در برابر چالشی بزرگ قرار داشتند چرا که ایشان یک عالم دینی بودند و باید حکومت اسلامی تشکیل میدادند که به مسائل مبتلا به اسلام بپردازند، در حالی که انقلاب اسلامی نوپا بود. به نظرم واقعا چالش بزرگی بوده است. در این شرایط میبینیم که امام خمینی تصمیمی بزرگ میگیرد و سفارت اسرائیل را به سفارت فلسطین تبدیل میکند و روزی را به نام روز قدس نامگذاری میکند. این کار بسیار بزرگ است. این کار امام در حالی بود که این دولت نوپا میتوانست به سمت شرق آسیا برود اما امام به سمت منطقه آمد.
نماینده حماس در تهران گفت: امام خمینی با نامگذاری روز قدس پروژهای واحد برای همه مسلمانان در موضوع فلسطین و آرمان قدس طراحی کرد. میخواهم کمی درباره تحولات فلسطین صحبت کنم. به صورت مختصر باید بگویم که جوانان فلسطینی امروز در برابر شهرکنشینان پشتیبانی شده از سوی پلیس اسرائیل ایستادگی کردند. این جوانان و این قهرمانان از روز قدس الهام گرفتهاند. اینها هستند که وضعیت بسیار مهمی را برای فلسطین در برابر اسرائیلیها درست کرده و جلوی عادیسازی روابط را گرفتهاند. عملیات جدیدی که در منطقه ما صورت گرفت، نتیجه تلاش همین جوانان فلسطینی است که امروز بیدار شدهاند. این قهرمانان با اراده و ایمان به پادگان اسرائیلیها حمله کردند.
القدومی در ادامه گفت: ای مردم مسلمان، ما ارتش شما را نمیخواهیم. ما به اندازه کافی جوانان قهرمان داریم. متاسفانه برخی کشورهای منطقه از پشت به ما خنجر زدند. ما به اندازه کافی قهرمان داریم. دقت کنید که پروژه مقاومت، پروژه مقدسی است که با خون شهدا آبیاری شده است.
وی در پایان صحبتهای خود گفت: حرف آخر اینکه تنها راه ما مقاومت است؛ خیلیها میگویند که شما عاطفی هستید اما ما برای مقاومت کردن دلیل داریم که نمونه آن را در خروج اسرائیل از جنوب لبنان میبینید. شکست سال 2006، شکست در جنگ 33 روزه و 22 روزه، شکست در جنگ 8 روزه و 51 روزه دلایل ما برای موفقیت مقاومت است. به قول امام خمینی ما میتوانیم و مقاومت خواهد توانست که با اراده و ایمان حقوق فلسطینیها را بار دیگر طلب کند. به شما میگویم که رژیم صهیونیستی نابودشدنی است و ما قادریم که آنها را شکست بدهیم و جوانان ما پیروز خواهند شد.
سید حمیدرضا عصمتی رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق هم با اشاره به افزایش روز افزون تهاجم نرم و فرهنگی قدرت های استکباری خصوصا رژیم صهیونیستی علیه ادراک افکار عمومی جهان خصوصا در حوزه مقاومت اظهار داشت: در طی سال های اخیر دستگاه دیپلماسی فرهنگی و رسانه ای رژیم صهیونیستی با حمایت قدرت های رسانه ای آمریکا به شکل ویژه ای عملیات سرکوب اندیشه مقاومت خصوصا در حوزه مسئله فلسطین را آغاز کرده اند و تلاش میکنند که آرمان آزادی فلسطین و قدس شریف را از اولویت افکار عمومی جهان اسلام خارج کنند.
وی افزود: در واقع به نظر می رسد که سیاست گذاران رژیم صهیونیستی به این نتیجه رسیده اند که در شرایط فعلی جهان و با توجه به افزایش نقش و قدرت جبهه مقاومت در سطح منطقه بایستی با تحت تاثیر قرار دادن بدنه اجتماعی این جبهه که همان افکار عمومی جهان اسلام هستند از درون، این جبهه و اندیشه را تضعیف کرد.
رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق با طرح عبارت «مقاومت فرهنگی»، ادامه داد: وقتی دشمن از ابزار فرهنگ و رسانه برای مقابله با تفکر مقاومت بهره می برد ما نیز بایستی با سرمایه گذاری در حوزه مقاومت فرهنگی، از افکار عمومی خود در مقابل تهاجمات فکری و عقیدتی دشمنان حفاظت کنیم. اگر در ماجرای پذیرش فرایند عادی سازی روابط برخی کشورها حوزه خلیج فارس با رژیم صهیونیستی هیچ صدای از افکار عمومی آن کشورها بلند نشد دلیلش را باید در سال ها سرمایه گذاری فکری و فرهنگی رژیم صهیونیستی در آن کشورها دید.
عصمتی مقاومت فرهنگی را دارای دو بعد آفندی و پدافندی دانسته و اظهار داشت: مقاومت فرهنگی به معنای منفعل بودن و ایستادن در خط دفاع نیست بلکه مقاومت فرهنگی سیاستی فعال و دارای قابلیت آفندی و پدافندی در مقابل تهاجمات نرم رژیم صهیونیستی است. مقاومت فرهنگی در حوزه پدافندی با اطلاع رسانی دقیق، روشنگری و رفع ابهامات گره های ذهنی تزریق شده توسط اقدامات فرهنگی و رسانه ای دشمن صهیونیستی خنثی را می کند و در حوزه آفندی نیز با اجرای برنامه های دقیق فرهنگی و رسانه ای شکاف ها و ضعف های پر شمار رژیم صهیونیستی خصوصا در حوزه داخلی آن را بازنمایی کرده و افکار عمومی جهان نسبت به جنبه های سیاه و تاریک این رژیم هوشیار می کند که یکی از ثمرات این نوع اقدامات آفندی افزایش روز افزون شهروندان غربی تحریم کننده محصولات تولیدی رژیم صهیونیستی است.
رایزن فرهنگی کشورمان در سوریه گفت: بر اساس ارزیابی اندیشکده های معتبر بین المللی، وضعیت سرمایه اجتماعی رژیم صهیونیستی در غرب و حتی کشوری مانند ایالات متحده آمریکا مطلوب نیست و با افزایش قدرتگیری نسل جدید در این کشورها سرمایه اجتماعی حامی رژیم صهیونیستی نیز بیش از اینها کاهش خواهد یافت لذا بایستی با بهره گیری موثر از ابزارهای فرهنگی و رسانه ای این روند را شدت بخشیم که این مهم هم جز با اقدامات فرهنگی غنی و حساب شده ممکن نیست. رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سوریه آماده حمایت از هنرمندان و فعالان فرهنگی و رسانه ای ایران و سوریه در حوزه تولید آثار فاخر و خلاقانه در راستای صیانت از آرمان فلسطین و مقابله با رژیم صهیونیستی است.
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