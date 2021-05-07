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۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۹:۱۹

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حمله ائتلاف سعودی به راهپیمایی روز قدس در مأرب یمن

حمله ائتلاف سعودی به راهپیمایی روز قدس در مأرب یمن

منابع یمنی از حمله ائتلاف متجاوز سعودی به روستایی در استان مأرب و شهید و زخمی شدن ۱۰ شهروند یمنی خبر دادند که اهالی آن برای گرامیداشت روز قدس آماده می شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، جنگنده‌های ائتلاف متجاوز سعودی امروز در تازه‌ترین حملات خود، منطقه «مجزر» در استان مأرب را بمباران کردند.

این حمله هوایی در روستای «السحاری» در منطقه مجزر رخ داد و سعودی‌ها، تجمع کنندگانی که آماده برگزاری روز قدس می‌شدند را هدف حمله هوایی قرار دادند.

بر اثر این حمله شماری از شهروندان یمنی که قصد برگزاری راهپیمایی روز قدس را داشتند، شهید و زخمی شدند. شمار شهدا ۷ نفر و زخمی ها ۳ نفر اعلام شده است.

هزاران نفر از مردم یمن امروز جمعه به مناسبت روز جهانی قدس تظاهرات کردند. منابع خبری اعلام کردند که تظاهرات مردم یمن در روز جهانی قدس در نقاط مختلف این کشور برگزار شد.

یمنی‌ها در استان‌های صنعاء، صعده و دیگر استان‌های این کشور تظاهرات گسترده‌ای را در حمایت از فلسطینیان برپا کردند. شرکت کنندگان در این تظاهرات با سر دادن شعارهایی تداوم اشغال فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کردند.

یمنی‌ها همچنان اقدامات خصمانه و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در منطقه شیخ جراح را به شدت محکوم کردند. آنها شعارهایی را علیه ایالات متحده آمریکا نیز سر دادند.

کد مطلب 5206511

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    نظرات

    • دادا عرب IR ۰۹:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
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      پاسخ
      اقای بن سلمان ازیک طرف میگی به ایران بگید بیاد باهم دوست بشیم ازیک طرف دستور میدی روزقدس به مردم مظلوم یمن حمله هوایی بشه کشته و زخمی بشن انهم در یک همایش بین المللی عقل تو ازدست دادی این چه غلطی بود کردی اگه میخواهی با ایران دوست بشی دست از جنایت بر علیه یمنی ها بردار انها هم برادران شماست همسایه ش

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