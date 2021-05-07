حمله ائتلاف سعودی به راهپیمایی روز قدس در مأرب یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، جنگندههای ائتلاف متجاوز سعودی امروز در تازهترین حملات خود، منطقه «مجزر» در استان مأرب را بمباران کردند.
این حمله هوایی در روستای «السحاری» در منطقه مجزر رخ داد و سعودیها، تجمع کنندگانی که آماده برگزاری روز قدس میشدند را هدف حمله هوایی قرار دادند.
بر اثر این حمله شماری از شهروندان یمنی که قصد برگزاری راهپیمایی روز قدس را داشتند، شهید و زخمی شدند. شمار شهدا ۷ نفر و زخمی ها ۳ نفر اعلام شده است.
هزاران نفر از مردم یمن امروز جمعه به مناسبت روز جهانی قدس تظاهرات کردند. منابع خبری اعلام کردند که تظاهرات مردم یمن در روز جهانی قدس در نقاط مختلف این کشور برگزار شد.
یمنیها در استانهای صنعاء، صعده و دیگر استانهای این کشور تظاهرات گستردهای را در حمایت از فلسطینیان برپا کردند. شرکت کنندگان در این تظاهرات با سر دادن شعارهایی تداوم اشغال فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کردند.
یمنیها همچنان اقدامات خصمانه و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در منطقه شیخ جراح را به شدت محکوم کردند. آنها شعارهایی را علیه ایالات متحده آمریکا نیز سر دادند.
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