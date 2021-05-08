درخواست از رئیس دستگاه قضا برای عفو زندانیان زن

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در نامهای به حضرت آیت الله رئیسی خواستند در درخواست از مقام معظم رهبری، نسبت به عفو زندانیان زن و به طور ویژه زندانیان زن سرپرست خانوار و یا زنان دارای فرزند بذل توجه ویژه صورت گیرد.
متن نامه به شرح زیر است:
«حضرت آیتالله رییسی
رئیس محترم قوه قضاییه
با اهدا سلام و تحیت و آرزوی قبولی طاعات
احتراماً، حضور حضرتعالی در رأس قوه قضاییه امیدبخش گسترش عدالت و آرامش برای ایران اسلامی بوده و رویکرد تحولی شما زمینهساز تحقق بیشتر آرمانهای انقلاب اسلامی است و در میان تحولات صورتگرفته، توجه ویژه به ضرورتها و مصالح اجتماعی برای درخواست عفو زندانیان، تصویر دیگری از دستگاه قضا را نمایان کرده است.
همانگونه که مستحضرید فقدان حضور همسر و مادر در خانواده، خانواده را آسیبپذیر میکند و پیامدهای زیانباری برای افراد خانواده به همراه دارد در واقع خانوادههای زندانیان زن علاوه بر مشکلات عمومی خانوادههای زندانی، مسایل بیشتری را تجربه میکنند به همین منظور، اولویت آزادسازی و عفو زنان زندانی بهویژه زندانیان زن دارای جرایم غیرعمد و جرایم مالی میتواند از آسیبهای حوزه خانواده بکاهد.
اعضای فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی از حضرتعالی تقاضا دارند در درخواست از مقام معظم رهبری، نسبت به عفو زندانیان زن و به طور ویژه زندانیان زن سرپرست خانوار و یا زنان دارای فرزند بذل توجه ویژه صورت گیرد.
توفیقات روزافزون حضرتعالی را از خداوند متعال خواستاریم.
نمایندگان درخواستکننده و عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی؛
- الهام آزاد، نماینده حوزه انتخابیه نایین و خور و بیابانک
- زهره الهیان، نماینده حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس
- معصومه پاشاییبهرام، نماینده حوزه انتخابیه مرند و جلفا
- هاجر چنارانی، نماینده حوزه انتخابیه نیشابور و فیروزه
- فاطمه رحمانی، نماینده حوزه انتخابیه مشهد و کلات
- سمیه رفیعی، نماینده حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس
- عفت شریعتیکوهبنانی، نماینده حوزه انتخابیه زرند و کوهبنان
- زهرا شیخیمبارکه، نماینده حوزه انتخابیه اصفهان و ورزنه
- پروین صالحیمبارکه، نماینده حوزه انتخابیه مبارکه
- سارا فلاحی، نماینده حوزه انتخابیه ایلام، ایوان، چرداول، چوار، سیروان، مهران، ملکشاهی و هیلان
- فاطمه قاسمپور، نماینده حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس
- شیوا قاسمیپور، نماینده حوزه انتخابیه مریوان و سروآباد
- زهره لاجوردی، نماینده حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس
- فاطمه محمدبیگی، نماینده حوزه انتخابیه قزوین، آبیک و البرز
- سمیه محمودی، نماینده حوزه انتخابیه شهرضا و دهاقان
- فاطمه مقصودی، نماینده حوزه انتخابیه بروجرد و اشترینان
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