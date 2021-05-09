اینستاگرام به دلیل عدم انتشار پستها درباره حوادث قدس عذرخواهی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اینستاگرام در چند پست توئیتری به اختلالی اشاره کرد که به دلیل آن پستها و مطالب مربوط به حوادث اخیر محله شیخ جراح در قدس حذف شده بودند.
این شبکه اجتماعی در پستی نوشت: ما اکنون اختلال را برطرف کردیم. به دلیل این اختلال بسیاری از استوری های حاوی پستهای چند بار به اشتراک گذاشته شده، هایلایت ها و آرشیوها تحت تأثیر قرار گرفتهاند. ما از تمام این کاربران عذر خواهی میکنیم به خصوص افرادی که مشغول افزایش آگاهی درباره رویدادهای مهم در سراسر جهان هستند.
اینستاگرام در توئیتی دیگر اطلاعاتی درباره این اختلال ارائه داد و نوشت: «روز ۵ می ما گزارشهایی از کاربران کلمبیایی دریافت کردیم که محتواهای آنان در استوری ها نشان داده نمیشود و برخی پستهای قدیمی تر در هایلایت ها و آرشیو حساب کاربری شأن حذف شده بود. در ابتدا هیچ توضیحی برای این رویداد وجود نداشت. ما به طور خاص دنبال دلایلی بودیم که چرا محتوای مرتبط با اعتراضات صلح آمیز تحت تأثیر قرار گرفته بود. روز بعد (۶ می) گزارشهای مشابهی از انتشار محتوا دریافت کردیم، اما این بار گزارشها مربوط به کانادا و آمریکا بود. چند ساعت پس از آن، گزارشهایی از سوی کاربرانی دریافت کردیم که توجهات را به رویدادهای محله شیخ جراح در قدس جلب میکردند.
دراین زمان متوجه شدیم با یک اختلال روبرو هستیم. اما میدانستیم این اختلال مربوط به یک کشور یا موضوع خاص نیست. در همین راستا میخواستیم تمام افراد از این موضوع آگاه شوند. هرچند هنوز مشغول بررسی اختلال و دلایل آن هستیم.»
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