به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد پیش از ظهر پنجشنبه در نشست شورای سیاست‌گذاری جشنواره مد و لباس، با اشاره به استقبال و رقابت چشمگیر جوانان در رویدادهای اخیر، بر ضرورت فراهم کردن زمینه ورود نسل جدید به عرصه طراحی و تولید پوشاک تأکید کرد.

استاندار اصفهان اظهار کرد: اگر جوانان و دانش‌آموزان وارد عرصه طراحی و تولید پوشاک شوند، متناسب با سلیقه و نیاز نسل خود طراحی خواهند کرد و از پوشش متناسب استقبال بیشتری خواهند داشت.

وی افزود: تقویت اقتصاد پوشاک ایرانی ـ اسلامی نیازمند حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان داخلی، ایجاد رقابت سالم میان طراحان و فراهم کردن بستر مناسب برای حضور استعدادهای جوان در این حوزه است.

ضرورت استعدادیابی در مدارس و دانشگاه‌ها

جمالی‌نژاد با اشاره به ظرفیت اصفهان در برگزاری رویدادهای فرهنگی و مهارتی، از جمله جشنواره صنایع خلاق «مانوین» و مسابقات مهارت، خواستار اطلاع‌رسانی گسترده‌تر رسانه ملی و مشارکت فعال‌تر جوانان اصفهانی در جشنواره‌های ملی شد.

وی استعدادیابی در مدارس و دانشگاه‌ها را یکی از الزامات توسعه این حوزه دانست و گفت: نسل جدید بسیار خوش‌فکر است و متفاوت فکر می‌کند؛ بنابراین باید فضای رقابت و بروز استعداد را برای این نسل فراهم کنیم.

استاندار اصفهان ادامه داد: حضور جوانان در عرصه طراحی و تولید می‌تواند به شکل‌گیری جریان تازه‌ای در صنعت پوشاک منجر شود و لازم است استعدادهای شناسایی‌شده از مرحله ایده تا تولید و عرضه مورد حمایت قرار گیرند.

تسهیل صدور مجوزها و توسعه دیپلماسی فرهنگی

جمالی‌نژاد، تسهیل تشریفات اداری و ساماندهی فرآیند صدور مجوزها را از الزامات رونق صنعت مد و پوشاک عنوان کرد و گفت: باید با همکاری فعالان این حوزه، فرآیند صدور مجوزها را تسهیل کنیم و در عین حال، رعایت اعتدال در پوشش و برخورداری از ساختار اجرایی منسجم و زمان‌بندی مشخص مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی اصفهان اظهار کرد: اهداف جشنواره‌های مد و لباس نباید صرفاً در سطح استانی یا ملی تعریف شود، بلکه باید نگاه بین‌المللی نیز در این رویدادها وجود داشته باشد.

استاندار اصفهان افزود: اصفهان تجربه موفق پایتخت فرهنگی جهان اسلام را دارد و می‌توان از ظرفیت دیپلماسی دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمان‌های خواهرخواندگی برای دعوت از کشورهای حوزه خلیج فارس، آسیای میانه و عراق به این رویدادها استفاده کرد.

جشنواره‌ها باید از مسابقه به سمت تجاری‌سازی حرکت کنند

جمالی‌نژاد با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد جشنواره‌ها از «مسابقه محض» به سمت «عرضه و تجاری‌سازی» آثار، تشکیل تیم‌های چندتخصصی را پیشنهاد کرد و گفت: بهتر است ثبت‌نام تیم‌ها به صورت دو یا چند نفره و با حضور طراح، تولیدکننده و بازاریاب انجام شود تا آثار از ابتدا قابلیت تجاری‌سازی داشته باشند.

وی همچنین بر راه‌اندازی غرفه‌های دوخت زنده در جشنواره‌ها تأکید کرد و افزود: محیط جشنواره باید زنده باشد و مخاطب بتواند فرآیند کامل تولید لباس را از انتخاب پارچه و الگوسازی تا دوخت و ارائه محصول نهایی مشاهده کند.

استاندار اصفهان، همکاری با آموزش و پرورش و ساماندهی حوزه لباس دانش‌آموزی را نیز ضروری دانست و گفت: باید از ظرفیت طراحان جوان استفاده و زمینه مردمی‌سازی رویدادها فراهم شود.

وی افزود: در کنار داوری تخصصی، می‌توان برای رأی‌گیری عمومی نیز امتیاز در نظر گرفت تا میزان تطابق طرح‌ها با عرف، سلیقه و نیاز جامعه نیز مورد توجه قرار گیرد.

جمالی‌نژاد همچنین پیشنهاد راه‌اندازی پویش «یک لباس فاخر، یک روایت هویتی» را مطرح کرد و گفت: اصفهان شهر قصه‌هاست و همان‌گونه که هر خشت این شهر روایتی دارد، لباس ایرانی نیز باید دارای روایت هویتی باشد.

وی افزود: می‌توان از طراحان خواست داستان و ایده الهام‌بخش پشت طرح‌های خود را در قالب فیلم‌های ۶۰ ثانیه‌ای ارائه کنند تا علاوه بر معرفی اثر، پیوند میان طراحی لباس و هویت فرهنگی و تاریخی نیز تقویت شود.

استاندار اصفهان بر ارتقای سطح کیفی رویدادهای مد و لباس نیز تأکید کرد و گفت: ایجاد میزهای کار و پنل‌های تخصصی با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و مجلس می‌تواند به ارتقای سطح کیفی این رویدادها کمک کند.

وی همچنین ارائه مشاوره‌های رایگان روان‌شناختی در حوزه پوشش شایسته را از دیگر ظرفیت‌هایی دانست که می‌تواند در کنار فعالیت‌های تخصصی جشنواره مورد توجه قرار گیرد.

ایجاد زنجیره توزیع و استفاده از ظرفیت جاده ابریشم

جمالی‌نژاد از برنامه‌ریزی برای انعقاد تفاهم‌نامه با فروشگاه‌های زنجیره‌ای خبر داد و گفت: ایجاد زنجیره توزیع و ارائه تخفیف‌های ویژه به تولیدکنندگان می‌تواند مسیر عرضه محصولات را تسهیل و ارتباط میان تولیدکننده و بازار را تقویت کند.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی اصفهان در مسیر جاده ابریشم اظهار کرد: باید از ظرفیت تاریخی و فرهنگی این شهر در صنعت پوشاک استفاده شود و پارچه‌های اصیل و باکیفیت ایرانی از جمله ابریشم و پنبه مرغوب، در طراحی و تولید محصولات مورد توجه قرار گیرد.

استاندار اصفهان همچنین بر ضرورت شفاف‌سازی معیارهای حضور در جشنواره‌های مد و لباس تأکید کرد و گفت: پیش از برگزاری رویدادها باید کاتالوگ و شاخص‌های مورد نظر به صورت شفاف منتشر شود تا طراحان با چارچوبی مشخص وارد رقابت شوند.

وی افزود: الگوهای مجاز، ضخامت، رنگ‌بندی، ابعاد و سایر شاخص‌های مورد نیاز باید از پیش مشخص و در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گیرد تا فرآیند داوری نیز بر مبنای معیارهای روشن و مشخص انجام شود.

جمالی‌نژاد خاطرنشان کرد: با همراهی نهادهای ملی از جمله شورای فرهنگ عمومی و کارگروه‌های مرتبط، تلاش می‌کنیم رویدادهای مد و لباس از حالت نمایشی صرف خارج شده و به فرهنگ‌سازی و تولید انبوه منجر شوند.

وی تأکید کرد: هدف نهایی باید شکل‌گیری چرخه کامل طراحی، تولید، صنعت، بازار و توزیع پوشاک در کشور باشد و جشنواره‌ها باید به بستری برای شناسایی استعدادها، حمایت از تولیدکنندگان، تجاری‌سازی ایده‌ها و تقویت اقتصاد پوشاک ایرانی ـ اسلامی تبدیل شوند.