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۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۶:۵۵

فرمانده عراقی:

اوضاع امنیتی کربلا تحت کنترل است

اوضاع امنیتی کربلا تحت کنترل است

فرمانده پلیس کربلا اوضاع امنیتی در این استان و همچنین اطراف کنسولگری ایران را تحت کنترل اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، فرمانده پلیس کربلا تاکید کرد که اوضاع در کربلا تحت کنترل و امنیت در این استان و اطراف ساختمان کنسولگری ایران پایدار است.

بر اساس این گزارش، «احمد الزوینی» افزود که مشکل امنیتی در این استان وجود ندارد و اوضاع از جمله امنیت ساختمان کنسولگری ایران تحت کنترل قرار دارد.

این در حالی است که منابع خبری شامگاه یکشنبه از آتش زدن دیوار خارجی کنسولگری ایران در کربلا خبر دادند.

بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی کربلا به مقابله با اغتشاشگران پرداختند.

شبکه خبری العالم در گزارشی از این حادثه خبر داد که عده ای از آشوبگران اقدام به برگزاری تجمع در برابر کنسولگری ایران در کربلا کردند و در این تجمع کانکس‌های نیروهای حفاظتی در بیرون کنسولگری آتش زده شد و نیروهای امنیتی تجمع کنندگان را متفرق کردند.

کد مطلب 5208343

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