۱۲۰۰ برنامه فرهنگی و مذهبی در دانشگاه‌ محقق اردبیلی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالله حسنی ظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه در دانشگاه محقق اردبیلی اظهار کرد: وظیفه ذاتی ما حراست و حفاظت از مبانی ارزشی دینی و تربیت نسل شایسته برای جامعه است که به رغم شیوع کرونا ما سعی کردیم فعالیت‌های فرهنگی، مذهبی و دینی را بدون تعطیلی به پیش ببریم.

وی تصریح کرد: هر چند با تعطیل شدن دانشگاه‌ها و روی آوردن دانشگاه‌ها به آموزش‌های مجازی بخشی از برنامه‌ها کم رنگ شد اما به سرعت در فضای مجازی سعی کردیم تا فعالیت‌های فرهنگی، مذهبی و دینی را گسترش داده و مانع از تعطیلی این رویدادها باشیم.

رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان اردبیل از اجرای یک‌هزار و ۲۰۰ برنامه در یک سال گذشته در دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد و گفت: همزمان با ماه مبارک رمضان پویش در بهشت به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها شکل گرفته تا در قالب هشت برنامه و محورهای تعیین شده این پویش شکل عملیاتی به خود بگیرد.

حسنی از برگزاری جشنواره قرآنی خبر داد و افزود: به میمنت ایام ماه مبارک رمضان جشنواره قرآنی برای دانشجویان آغاز شده و تا انتهای سال در قالب این پویش که از آن به عنوان نمایشگاه دائمی برای دانشگاه‌ها یاد می‌شود، جشنواره‌های قرآنی ادامه خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در اولین گام ۶۰ برنامه در قالب جشنواره قرآنی و حرکت‌های دینی و مذهبی اجرا شد که امسال نیز سعی می‌کنیم ۷۰ برنامه را در این راستا برای دانشجویان تدارک ببینیم.

حسنی محور دوم را توسعه آموزش‌های مجازی اعلام کرد و ادامه داد: در بحث آموزش مجازی در کشور دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر شرکت کرده‌اند تا با حضور در سامانه آموزش مجازی دانشگاه‌ها از ظرفیت شکل گرفته استفاده کنند.

وی اضافه کرد: دفاتر نهاد نمایندگی در دانشگاه‌ها سعی دارند از این سفره علمی و معنوی استفاده کرده و با حضور کارکنان و کادر اداری و دانشجویان در این دوره‌های آموزشی از فضای فراهم شده استفاده کنند.

حسنی نمونه این دوره‌ها را بهار رحمت و سواد رسانه‌ای اعلام کرد و گفت: البته دانشجویان با حضور در این دوره‌ها می‌توانند هشت نمره در مقطع کارشناسی از اساتید خود دریافت کنند که در این زمینه هماهنگی با اساتید در قالب برنامه‌های آموزشی به انجام رسیده است.

وی بیان کرد: تمام دانشگاه‌ها در برگزاری مسابقات مجازی نیز نظیر مسابقه کتابخوانی و مسابقات مختلف فرهنگی مشارکت دارند که نمونه آن را می‌توان مسابقه کتابخوانی با محوریت فضائل امام علی (ع)، تقوا، تقویت معنویت در ماه رمضان و… اشاره کرد.

حجت‌الاسلام حسنی به پویش دانشگاه‌ها در تقویت کمک مؤمنانه و همدلی و مواسات اشاره کرد و گفت: در قالب احسان و نیکوکاری همکاران ما در دانشگاه محقق اردبیلی در یک سال اخیر بیش از ۲۵۸ میلیون تومان به دانشجویان نیازمند و بی‌بضاعت کمک شده است.

وی به راه‌اندازی بنیاد حامیان دانشگاه اشاره کرد و افزود: در این زمینه اقدامات خوبی در راه‌اندازی و احداث خوابگاه متأهلین شکل گرفته به گونه‌ای که اولین خوابگاه متأهلین در دانشگاه محقق اردبیلی به ظرفیت ۱۵ نفر در حال تکمیل و بهره‌برداری است.

حسنی اظهار کرد: با تلاش خیرین احداث دومین خوابگاه متأهلین در دانشگاه محقق اردبیلی شروع شده که امیدواریم این اقدامات به تقویت ازدواج آسان و کمک به تحکیم بنیان خانواده منجر شود.

رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان اردبیل تصریح کرد: برخی خیرین حتی به رهن منزل دانشجویان و اجاره نامه آنها کمک کردند که در مجموع این فعالیت‌های خداپسندانه ادامه پیدا می‌کند.

وی از توزیع دو هزار ۷۵۰ پرس غذای گرم توسط بسیج دانشجویان در ماه مبارک رمضان امسال خبر داد و خاطر نشان کرد: امروز ۳۴۰ بسته غذایی در بین خانواده‌های نیازمند به همت بسیج دانشجویی و مجموعه دانشگاه محقق اردبیلی توزیع خواهد شد.