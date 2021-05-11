هزار بسته معیشتی بین مددجویان بهزیستی دزفول توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید ایثاری صبح امروز سه شنبه در حاشیه توزیع این بسته‌های معیشتی اظهار کرد: این هزار بسته معیشتی هر کدام به ارزش سه میلیون ریال شامل چای، عدس، لوبیا، قند، روغن، برنج، پنیر، ماکارونی و رب گوجه است که از امروز توسط مراکز مددکاری بهزیستی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی بین مددجویان تحت پوشش اداره توزیع می‌شوند.

وی با بیان اینکه این بسته‌ها توسط نیکوکاران شهرستان تهیه شده‌اند، افزود: از ابتدای ماه رمضان تاکنون با همکاری نیکوکاران شهرستان سه هزار بسته معیشتی در قالب چهار مرحله بین مددجویان اداره بهزیستی دزفول توزیع شده است.

رئیس اداره بهزیستی دزفول عنوان کرد: علاوه بر این بسته‌های معیشتی، در ماه مبارک رمضان کمک‌های نقدی و غیرنقدی متعدد دیگری نیز بین مددجویان توزیع شده است، به عنوان مثال طی روزهای اخیر گوشت ۱۰ گوسفند قربانی بین مددجویان اداره توزیع شده است.

ایثاری، ضمن قدردانی از همکاری‌های مستمر خیران و نیکوکاران شهرستان با این اداره، عنوان کرد: با توجه به شرایط کرونایی و وضعیت اقتصادی، سازمان بهزیستی در راستای تداوم این اقدامات همچون همیشه آماده دریافت کمک‌های نقدی و غیرنقدی نیکوکاران برای خدمت رسانی به مددجویان است.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره بهزیستی دزفول دارای هفت هزار پرونده مددجویی و توان خواهی است.