دیدار کنسول جدید پاکستان در مشهد با ریاست نمایندگی وزارت امورخارجه

به گزارش خبرگزاری مهر، ماجدخان لودهی، کنسول جدید جمهوری اسلامی پاکستان در مشهد که بهتازگی به ریاست کنسولگری این کشور در مشهد منصوب شده است، با حضور در محل نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان رضوی، با ارباب خالص، مشاور وزیر و رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان، دیدار و گفتوگو کرد.
ارباب خالص در این دیدار ضمن خوشامدگویی به کنسول جدید پاکستان در مشهد، ابراز امیدواری کرد در دوره مسئولیت وی، روابط حسنه دو کشور دوست و برادر ایران و پاکستان در عرصههای مختلف بیش از پیش توسعه یابد.
وی با اشاره به ظرفیتهای خراسان رضوی، بر تقویت همکاریهای تجاری و بازرگانی و همچنین توسعه گردشگری مذهبی با محوریت این استان تأکید کرد و گفت: همکاریهای دوجانبه در حوزههای اقتصادی، فرهنگی، علمی و آموزشی میتواند بیش از گذشته تعمیق یابد.
کنسول جدید پاکستان در مشهد نیز ضمن قدردانی از ارباب خالص برای برگزاری این دیدار، بر آمادگی خود و کشورش برای پیگیری و اجرایی شدن هرچه سریعتر پیشنهادهای مطرحشده تأکید کرد.
ماجدخان لودهی همچنین بر ضرورت همکاری و هماهنگی با نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان رضوی برای گسترش و تحکیم روابط دوجانبه میان ایران و پاکستان تأکید کرد.
نظر شما