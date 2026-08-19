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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۲۸

معاون وزیر ورزش و جوانان وارد سنندج شد

معاون وزیر ورزش و جوانان وارد سنندج شد

سنندج- معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت ورزش و جوانان با هدف حضور در برنامه‌های هفته دولت و بررسی ظرفیت‌های ورزشی کردستان وارد سنندج شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدغنی نظری، معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت ورزش و جوانان، عصر چهارشنبه در بدو ورود به سنندج مورد استقبال مدیرکل ورزش و جوانان کردستان و جمعی از مسئولان این اداره کل قرار گرفت.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، همزمان با هفته دولت، وزیر ورزش و جوانان به عنوان نماینده دولت در سفر به کردستان حضور خواهد داشت و دو پروژه عمرانی و خدماتی حوزه ورزش و جوانان در سنندج افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد.

حضور وزیر ورزش و جوانان و معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های این وزارتخانه در نشست شورای اداری استان و شورای عالی ورزش کردستان از دیگر برنامه‌های این سفر عنوان شده است.

همچنین در جریان این سفر، مسئولان وزارت ورزش و جوانان از مجموعه ورزشی ۲۲ گولان سنندج بازدید خواهند کرد و در جریان آخرین وضعیت این مجموعه و ظرفیت‌های ورزشی استان قرار می‌گیرند.

کد مطلب 6921669

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