توزیع دارو در کشور مشکل دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی پوربافرانی، درباره ایجاد سازوکار برای فروش آنلاین داروهای نسخه‌ای، افزود: اگر ضوابط در این زمینه رعایت شود این امر باید مورد استقبال نهادهای تصمیم گیرنده از جمله سازمان غذا و دارو قرار گیرد.

وی با اشاره به مزایای داروخانه‌های اینترنتی، گفت: در این شرایط دسترسی مردم به خدمات آسان‌تر می‌شود.

نماینده اسبق مجلس ادامه داد: با توجه به پرونده الکترونیک که در دولت، وزارت بهداشت و نسخه نویسی الکترونیکی در بیمه مطرح است دست به دست می‌دهد تا سازمان غذا و دارو دسترسی را برای مردم راحت کند.

پوربافرانی در خصوص انحصار داروخانه‌ها نیز گفت: مشکلاتی در حوزه غذا و دارو چه به صورت ساختاری و چه ضوابط آن وجود دارد که برخی اصلاح شده و برخی نیز پا برجاست.

وی ادامه داد: بخشنامه‌ها و شیوه اجرا یک سری مشکلاتی دارد که این تصور را ایجاد می‌کند که در این حوزه انحصار وجود دارد.

به گفته پوربافرانی، باید از امضاهای طلایی جلوگیری شود و مسائل مربوط در بستری الکترونیکی و شفاف باشد.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت تسهیل شرایط برای متخصصانی که می‌خواهند در حوزه دارو خدمات ارائه دهند، افزود: باید با ایجاد رقابت و اصلاح برخی ساختارها از انحصار در این زمینه جلوگیری کرد.

به گفته پوربافرانی، داروسازی که شرایط لازم را دارد باید بتواند خدمات رسانی کند.

وی با بیان اینکه ساختارهای غلط در سازمان غذا و دارو بازنگری شده گفت: اما با این وجود این موارد کافی نیست و باید اصلاحات بیشتری صورت گیرد.

عضو اسبق کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: از دست اندرکاران در این حوزه تشکر می‌کنیم که در دوران کرونا توانستند بخش قابل توجهی از نیاز کشور را در زمینه دارو تأمین کنند.

وی در ادامه گفت: اما برخی از داروها در شرایط فعلی به خصوص داروهای بیماران خاص مشکلاتی وجود دارد که ایجاد نارضایتی کرده است.

پوربافرانی با بیان اینکه نباید در داروهایی که در داخل تولید می‌شود شاهد کمبود آنها باشیم گفت: باید در این زمینه علت را جستجو کرد.

به گفته وی، مجری و ناظر در این شرایط که در رأس آن سازمان غذا و دارو است باید پاسخگو باشند.

پوربافرانی ادامه داد: در بیماران خاص فرآیند تأیید دارو یا اضافه شدن آن دارو به پروتکل دارویی طولانی می‌شود که طولانی شدن این فرآیند جان بیماران را در خطر قرار می‌دهد.

عضو اسبق کمیسیون بهداشت مجلس با بیان اینکه ممکن است در برخی جاها کمبودها به درستی منعکس نشود یا با نیاز منطقه همخوانی نداشته باشد، گفت: این مشکلات در توزیع دارو وجود دارد و ضروری است تا برطرف شود.

پوربافرانی ضمن تاکید بر ضرورت سرعت عمل در تأمین واکسن گفت: می‌توانستیم زمان کمتری از دست بدهیم و نباید این امر مشمول زمان شود.