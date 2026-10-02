آغاز انتقال آب از سد چم شیر به اراضی گچساران بعد از ۶ سال توقف

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا تاجگردون در پستی در شبکه اجتماعی با اشاره به آغاز مجدد پروژه انتقال آب از سد چمشیر به اراضی گچساران، اظهار کرد: پروژه‌ای که حدود ۶ سال تعطیل و متوقف بود، دوباره شروع شده است.

وی با اشاره به ضرورت اجرای این طرح افزود: امیدواریم با آغاز دوباره پروژه، روند اجرای آن با جدیت ادامه پیدا کند و مردم منطقه هرچه زودتر از مزایای آن بهره‌مند شوند.

نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس همچنین با اشاره به اهمیت تأمین منابع آب، خطاب به خیرین گفت: «خدا خیرتون بده، الان باید اون ۱۳ هزار هکتار آبی شده بودند.»

وی با قدردانی از مجموعه‌های دخیل در تأمین و انتقال آب، از جمله عوامل اجرایی و مسئولان مرتبط، گفت: امیدواریم با ادامه این روند، بخش مهمی از مطالبات آبی منطقه عملیاتی شود.

بر اساس آگهی منتشرشده، موضوع پروژه شامل تکمیل و اجرای لوله‌های فلزی خط اول انتقال آب از سد چمشیر به اراضی گچساران است که قرار است از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اجرا شود.