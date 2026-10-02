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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۸:۰۷

آغاز انتقال آب از سد چم شیر به اراضی گچساران بعد از ۶ سال توقف

آغاز انتقال آب از سد چم شیر به اراضی گچساران بعد از ۶ سال توقف

دوگنبدان- نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس از آغاز دوباره پروژه انتقال آب از سد چمشیر به اراضی گچساران بعد از ۶ سال توقف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا تاجگردون در پستی در شبکه اجتماعی با اشاره به آغاز مجدد پروژه انتقال آب از سد چمشیر به اراضی گچساران، اظهار کرد: پروژه‌ای که حدود ۶ سال تعطیل و متوقف بود، دوباره شروع شده است.

وی با اشاره به ضرورت اجرای این طرح افزود: امیدواریم با آغاز دوباره پروژه، روند اجرای آن با جدیت ادامه پیدا کند و مردم منطقه هرچه زودتر از مزایای آن بهره‌مند شوند.

نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس همچنین با اشاره به اهمیت تأمین منابع آب، خطاب به خیرین گفت: «خدا خیرتون بده، الان باید اون ۱۳ هزار هکتار آبی شده بودند.»

وی با قدردانی از مجموعه‌های دخیل در تأمین و انتقال آب، از جمله عوامل اجرایی و مسئولان مرتبط، گفت: امیدواریم با ادامه این روند، بخش مهمی از مطالبات آبی منطقه عملیاتی شود.

بر اساس آگهی منتشرشده، موضوع پروژه شامل تکمیل و اجرای لوله‌های فلزی خط اول انتقال آب از سد چمشیر به اراضی گچساران است که قرار است از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اجرا شود.

کد مطلب 6965032

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