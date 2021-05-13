ترجیح سینماداران تعطیلی «سینما» است؟/ فروش ۱۰۰ بلیت در یک هفته!

صادق صباغی مدیر سینما شاهد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره استقبال مردم از سینما گفت: تاکنون استقبال آن‌چنانی از بازگشایی سینماها از سوی مردم صورت نگرفته است ولی همین که چراغ سینما روشن باشد، می‌شود امیدوار بود که بعد از فروکش کردن کرونا روند آمدن مردم به سینماها افزایش پیدا کند. ما هم سینما شاهد را در این مدت باز کرده‌ایم ولی استقبال چندانی از سوی مردم نمی‌شود. در این مدت مخاطب هم داشته‌ایم اما خیلی اندک بوده‌اند.

وی افزود: به نظرم بهتر است برای بازگشایی سینماها تبلیغاتی شود چون عده‌ای از این بازگشایی اطلاع ندارند. ضمن اینکه ما در حال حاضر همان فیلم‌های اکران عید را روی پرده داریم که همان‌ها به دلیل کرونا نتوانستند نمایش درستی را تجربه کنند با این حال اگر فیلم‌های تازه‌تری داشتیم می‌توانستم مخاطبان بیشتری را در سینماها، شاهد باشیم اما با این وضعیت فیلم چندانی نداریم که بتواند تاثیری روی روند آمدن مخاطبان به سینما بگذارد.

صباغی با اشاره به فعالیت سینماهای خصوصی بیان کرد: با توجه به اینکه اکران فیلم‌ها بیشتر از درآمد، هزینه برای سینماهای خصوصی به همراه دارد صاحبان این سینماها گاهی ترجیح می‌دهند سینماهای خود را تعطیل نگه دارند تا از پس هزینه‌های خود برآیند به هر حال وقتی سینما باز باشد هزینه‌های پرسنل، هزینه‌های جاری و … نیز به سایر مخارج اضافه می‌شود. با توجه به فروشی که سینماها در حال حاضر تجربه می‌کنند این یک فاجعه برای آنها محسوب می‌شود.

این سینمادار با اشاره به اینکه سینما شاهد از سینماهای موسسه «بهمن سبز» است، توضیح داد: سینمای ما هم به دلیل اینکه جزو سینماهای «بهمن سبز» است می‌تواند فعالیت داشته باشد. اما این‌طور نیست که سینماهای دولتی وضعیت خیلی خوبی داشته باشند با این حال سینماهای خصوصی بیشتر تحت فشار هستند اما باید بپذیریم که توانایی سینماهای دولتی بیشتر است.

وی در بخش دیگر از صحبت‌هایش مطرح کرد: این روزها تهیه‌کنندگان تمایلی به اکران آثارشان ندارند چون حتی آن تسهیلات سازمان سینمایی پاسخگوی هزینه‌های آنها نیست. در وضعیت عادی به دلیل اینکه تهیه‌کننده نمی‌خواهد زمان را از دست بدهد و جایی برای ریسک نیست سعی می‌کند فیلمش را به هر طریقی به نمایش درآورد ولی در شرایط فعلی تهیه‌کننده به این فکر می‌کند که هزینه‌هایی که برای فیلمش کرده، تامین نمی‌شود به همین دلیل می‌داند که در شرایط فعلی می‌تواند فیلمش را نگه دارد و در موقعیت بهتر به نمایش درآورد.

صباغی در پایان درباره فروش این سینما از روز شنبه بیان کرد: در حال حاضر تمام سینماهای کشور وضعیت اسف‌باری را تجربه می‌کنند. جدای از بحث کرونا هم هر سینمایی بسته به موقعیت جغرافیایی که در آن قرار و موقعیت فرهنگی که دارد، فروشش کاهش یا افزایش پیدا می‌کند. با همه این‌ها آمار فروش بسیار ضعیف است مثلاً در سینما شاهد از روز شنبه چیزی حدود صد بلیت فروخته‌ایم. هر سینمایی یک سری مخاطب منطقه‌ای دارد این صد نفر هم از مخاطبان منطقه‌ای خودمان بوده‌اند.