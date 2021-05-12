روند ابتلا به کرونا در سنقروکلیایی نزولی است

غلامرضا مرتضوی صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت نارنجی کرونایی شهرستان سنقر و کلیایی اظهار کرد: روند ابتلاء به کرونا در این شهرستان طی چند روز اخیر نزولی بوده اما به معنی خروج از پیک چهارم این بیماری نیست.

وی با بیان اینکه شرایط کرونایی شهرستان سنقر و کلیایی مطلوب و مناسب است، افزود: با همت و همدلی مردم و مسئولین برگشت به شرایط بهتر و تغییر رنگ به زرد و آبی امکان پذیر خواهد شد.

فرماندار شهرستان سنقر و کلیایی تصریح کرد: در تعطیلات آخر هفته پیش رو بنا به دستورات ستاد ملی مبارزه با کرونا در این شهرستان محدودیت تردد سفرهای بین شهری اجرا می‌شود.

مرتضوی گفت: این محدودیت‌ها از روز گذشته سه شنبه ٢١ اردیبهشت ماه آغاز و تا روز شنبه ٢۵ اردیبهشت ماه اعمال خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری نماز عید سعید فطر با رعایت فاصله گذاری اجتماعی در فضای باز در شهرستان سنقر و کلیایی افزود: مردم مؤمن این شهرستان باید با رعایت تمامی دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی و با استفاده از وسایل و لوازم شخصی در نماز عید سعید فطر شرکت کنند.

فرماندار شهرستان سنقر و کلیایی خاطرنشان کرد: استفاده از مهر و جانماز، سجاده و چادر نماز شخصی، اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی در محل برگزاری نماز عید فطر در فضای باز، نظافت و شستشوی معابر و تهیه و توزیع ماسک توسط شهرداری سنقر در ستاد شهرستانی مبارزه با کرونا مصوب شد.