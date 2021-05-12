تظاهرات سوری ها علیه شبه نظامیان وابسته به آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، اهالی روستای عجاجه با برگزاری تظاهرات در حومه جنوبی حسکه جنایات شبه نظامیان قسد مورد حمایت آمریکا را محکوم کردند.

منابع محلی به خبرنگار سانا گفتند: ده ها نفر از ساکنان روستای عجاجه وابسته به منطقه العریشه در منطقه الشدادی در واکنش به ربودن ۱۰ جوان از اهالی این روستا تظاهرات کردند.

این منابع اعلام کردند: تظاهرات کنندگان جاده الشدادی به حسکه را با آتش زدن لاستیک بستند و خواستار توقف جنایات شبه نظامیان وابسته به واشنگتن و توقف ربودن جوانان از سوی این شبه نظامیان شدند.

شبه نظامیان قسد مورد حمایت آمریکا با ربودن جوانان سوری می خواهند آنها را به زور به جنگیدن در جبهه‌های عناصر قسد وادار کنند.

ساکنان حسکه و دیرالزور اخیرا با برپایی تظاهراتی اقدامات شبه نظامیان قسد را محکوم کرده و خواستار خروج این شبه نظامیان وابسته به آمریکا از این مناطق شدند.