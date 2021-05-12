کشف محموله سلاح های ویژه تروریستی در غرب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با رصد اطلاعاتی و شبانه‌روزی رزمندگان تیپ امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام در ارتفاعات صعب العبور منطقه ماموریتی تیپ امیرالمؤمنین (ع) در غرب کشور طی دو عملیات، محموله سلاح‌های ویژه تروریستی کشف و ضبط شد.

این محموله‌ها به تعداد ۶۰ قبضه اسلحه شامل ۵۰ قبضه کلت ویژه عملیات‌های تروریستی و ۱۰ قبضه کلاشینکف که بنا بود به منظور اجرای عملیات‌های تروریستی در آستانه انتخابات به داخل کشور منتقل شود که با هوشیاری رزمندگان تیپ امیرالمؤمنین (ع) این توطئه ناکام ماند.