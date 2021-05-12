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۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۲۱:۳۱

در اطلاعیه ای اعلام شد؛

کشف محموله سلاح های ویژه تروریستی در غرب کشور

کشف محموله سلاح های ویژه تروریستی در غرب کشور

ایلام-روابط عمومی سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام در اطلاعیه ای اعلام کرد که محموله سلاح های ویژه تروریستی در غرب کشور کشف شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با رصد اطلاعاتی و شبانه‌روزی رزمندگان تیپ امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام در ارتفاعات صعب العبور منطقه ماموریتی تیپ امیرالمؤمنین (ع) در غرب کشور طی دو عملیات، محموله سلاح‌های ویژه تروریستی کشف و ضبط شد.

این محموله‌ها به تعداد ۶۰ قبضه اسلحه شامل ۵۰ قبضه کلت ویژه عملیات‌های تروریستی و ۱۰ قبضه کلاشینکف که بنا بود به منظور اجرای عملیات‌های تروریستی در آستانه انتخابات به داخل کشور منتقل شود که با هوشیاری رزمندگان تیپ امیرالمؤمنین (ع) این توطئه ناکام ماند.

کد مطلب 5211025

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