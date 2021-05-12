به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین معا، «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در سخنانی در واکنش به موج حملات خون‌بار ارتش صهیونیستی علیه فلسطینیان در نوار غزه و قدس اشغالی تأکید کرد که «قدس پایتخت همیشگی فلسطین است و ما هیچ گاه راضی به جدایی از آن نخواهیم شد».

عباس افزود: «حرف ملت فلسطین یکی است و آن این است که آینده‌ای عاری از تجاوز و بدون شهرک سازی و استعمارگری می‌خواهیم. اوضاع کنونی گزینه‌های دشواری را برای دفاع از مقدسات و حقوقمان پیش روی ما قرار داده است».

او همچنین گفت: «رژیم صهیونیستی به دنبال آن است تا با ارتکاب جنایات جنگی، نسل فلسطینیان را از سرزمین آبا و اجدادی اشان پاک کند. مردم ما تا زمانی که به خواسته خود نرسند، از حق دفاع از خود استفاده خواهند کرد».

گفتنی است که گروهان‌های مقاومت فلسطین طی ساعت‌های گذشته هر کدام به طور جداگانه در واکنش به حملات وحشیانه ارتش رژیم اشغالگر به نوار غزه و قدس اشغالی بیانیه‌هایی صادر کردند، مبنی بر اینکه صهیونیست‌ها بالاخره طعم شکست نهایی را خواهند چشید. آنها همچنین تأکید کردند که قدس پایتخت همیشگی فلسطین خواهد بود و هرگونه تعرض به حقوق ملت فلسطین با پاسخ مقاومت روبه‌رو خواهد شد.