ترکیب احتمالی پرسپولیس برای دیدار با استقلال/یحیی منتظر دو بازیکن

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی نود و پنجمین دربی پایتخت را امروز جمعه مقابل استقلال تهران برگزار میکند که شیوع بیماری کرونا باعث شده تا برای سومین بار متوالی، دیدار سنتی فوتبال باشگاهی کشور بدون حضور تماشاگر برگزار شود.
سرخپوشان پایتخت در حالی برای تقابل با شاگردان فرهاد مجیدی آماده میشوند که مصدومیتهای محمدحسین کنعانی زادگان، سیامک نعمتی، امید عالیشاه و کمال کامیابی نیا در دیدار مقابل سپاهان اصفهان سبب شد تا آنها تنها یک جلسه تمرینی را همراه با هم تیمیهای خود قبل از دربی ۹۵ برگزار کنند.
این امر باعث تغییراتی در تفکرات یحیی گل محمدی در خطوط سهگانه زمین شده تا سرمربی سرخها تصمیم به ایجاد تغییر در ترکیب تیمش برای بازی با استقلال تهران بگیرد. ترکیبی که در دو ماه گذشته برای لیگ قهرمانان آسیا و لیگ برتر ایران کمترین جابجایی را داشت اما این بار شکلی متفاوت به خود میگیرد.
حامد لک همچون همیشه از چارچوب دروازه پرسپولیس محافظت میکند. او در دیدار رفت نیز طعم دربی را چشید اما تساوی دو - دو مانع از ثبت کلین شیت برای لک و شادی پس از بردش شود.
بدون شک دروازه بانی که به تازگی به اردوهای تیم ملی دعوت میشود میخواهد شایستگیهای خود را با بسته نگه داشتن دروازه پرسپولیس در بازی با استقلال به رخ دراگان اسکوچیچ بکشد تا همچنان بازیکن تیم ملی ایران محسوب شود.
بهبود مصدومیت محمدحسین کنعانی زادگان از ناحیه مچ پا باعث شده تا گل محمدی بار دیگر تصمیم به استفاده از او در قلب دفاع سرخها کنار سید جلال حسینی بگیرد.
یحیی برای دفاع چپ بار دیگر سعید آقایی را گزینه نخست خود کرده تا او پس از گذشت نزدیک به دو ماه بتواند بار دیگر در ترکیب پرسپولیس بازی کند.
کادر فنی سرخپوشان پایتخت برای انتخاب دفاع راست همچنان منتظر شرایط مصدومیت کتف سیامک نعمتی است. این بازیکن در صورتیکه صبح امروز تست پزشکی را به خوبی پشت سر بگذارد در ترکیب خواهد بود در غیر اینصورت مهدی شیری بار دیگر برای سرخها بازی میکند.
شیرینترین دردسر یحیی انتخاب بازیکنان خط میانی است. او باید بین ۹ بازیکن آماده تنها به چهار نفر بازی بدهد.
اسمهایی همچون وحید امیری، مهدی ترابی، احمد نورالهی، کمال کامیابینیا، میلاد سرلک، امید عالیشاه، محمد شریفی، علی شجاعی و احسان پهلوان شرایط حضور در ترکیب را دارند اما به نظر میرسد نورالهی، امیری و ترابی همچون گذشته انتخابهای قطعی یحیی خواهند بود. سرمربی پرسپولیس برای انتخاب هافبک دفاعی نیز باید بین کمال کامیابینیا و میلاد سرلک یک نفر را برگزیند.
خط حمله پرسپولیس نیز چالش جدید یحیی محسوب میشود. عملکرد فوقالعاده امید عالیشاه در کنار شهریار مغانلو باعث شده تا آنها همچنان گزینه حضور در ترکیب باشند اما عیسی آل کثیر نیز به شرایط کاملا ایده آل بازگشته تا سرمربی سرخپوشان برای استفاده از او در دربی ۹۵ نیز مردد شود.
گل محمدی که نشان داده مربی محتاط در انتخاب ترکیب تیمش است در دربی ۹۵ مجبور است تا صبح روز بازی برای انتخابهای نهاییاش دست نگه دارد تا تست پزشکی بازیکنانی نظیر نعمتی و عالیشاه داده شده و او سپس درباره ترکیب این تیم تصمیمگیری کند.
تیمی که با هر بازیکنی قرار است تهاجمیترین شکل از بازی پرسپولیس را در لیگ برتر بیستم نشان دهد تا کار را برای مدافعان آبی پوش استقلال سخت کند.
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