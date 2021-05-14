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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۶:۴۴

انصارالله: مقاومت فلسطین شکنندگی دشمن اسرائیلی را ثابت کرد

انصارالله: مقاومت فلسطین شکنندگی دشمن اسرائیلی را ثابت کرد

سخنگوی جنبش انصارالله یمن در پیامی توئیتری نوشت: مقاومت فلسطین نشان داد که دشمن اسرائیلی رژیمی شکننده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی جنبش انصارالله یمن گفت که مقاومت فلسطین ثابت کرد که دشمن صهیونیستی یک رژیم شکننده است.

«محمد عبدالسلام» در صفحه توئیتر خود نوشت: مقاومت فلسطین با قدرت اراده و قدرت حق این حقیقت را ثابت کرد که دشمن اسرائیلی یک رژیم شکننده و غیرقابل حیات است.

وی افزود: روی سازشکاران سیاه شد و آنها هر موشکی که دشمن را هدف قرار می هد به منزله موشکی می‌دانند که بر سر خودشان فرود می‌آید.

عبدالسلام ادامه داد: این دور از درگیری‌ها حاکی از این است که وعده حق نزدیک است.

گفتنی است که نیروهای مقاومت در غزه در واکنش به تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین، طی روزهای اخیر با هزاران موشک مناطق مختلف و شهرک های صهیونیست نشین در فلسطین اشغالی را هدف قرار دادند.

کد مطلب 5211524

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