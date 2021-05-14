شرایط واکسیناسیون کودکان و مادران باردار

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتوحی افزود: عوارض واکسن بلافاصله پس از تزریق، طبیعی و بخشی از واکنش عملکرد سیستم ایمنی است.

وی در عین حال تاکید کرد: بعضی از واکسن‌ها ممکن است عوارض جدی و مهم‌تری داشته باشند که در مورد این واکسن‌ها بسیار نادر است.

فتوحی گفت: تحقیقات نشان داده با واکسینه شدن بیش از یک میلیارد نفر در جهان افرادی که دچار عارضه می‌شوند بسیار محدود و ناپایدار است و می‌توان گفت این واکسن‌ها ایمن هستند.

وی افزود: افرادی که قبلاً به بیماری کووید ۱۹ مبتلا شده‌اند تقریباً تا ۶ ماه در برابر بیماری ایمن هستند و باید برای تزریق واکسن اقدام کنند زیرا واکسن ایمنی بهتری از خود عفونت می‌دهد.

استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: تزریق واکسن کووید ۱۹ در کودکان توصیه نمی‌شود.

فتوحی گفت: واکسن در افراد باردار می‌تواند خطرآفرین باشد، باید سعی کنند شیوه نامه‌ها را رعایت کنند اما اگر خطر مبتلا شدن وجود دارد با نظر پزشک، خود را واکسینه کنند.

وی افزود: افراد دارای نقص ایمنی با مشورت پزشک متخصص خود تزریق واکسن را انجام دهند.

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد: احتمال ابتلاء به عوارض ناخوشایند در افرادی که واکسینه می‌شوند کاهش می‌یابد و جامعه به این دلیل به وضع طبیعی بر می‌گردد.