استخر کشاورزی در دامغان جان ۲ نفر را گرفت

مهدی بندر آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تأیید مرگ دو نفر در استخر کشاورزی در شهر کلاته رودبار دامغان، بیان کرد: هویت این دو نفر اتباع کشور افغانستان اعلام شده است.
وی همچنین تصریح کرد: اطلاعات واصله نشان میدهد که این دو فرد، لباسها و تلفن همراه خودشان را مقابل استخر قرار دادهاند لذا میتوان نتیجه گرفت که احتمالاً برای شنا به درون استخر رفته بودند.
فرماندار دامغان با بیان اینکه استخرهای کشاورزی پلیمری شرایطی به شدت خطرناک را رقم میزنند زیرا کف لغزنده و آبی نامناسب برای شنا دارد، بیان کرد: احتمال غرقشدگی در چنین استخرهایی بسیار زیاد است.
بندرآبادی بیان کرد: متأسفانه این دو تبعه کشور افغانستان نیز دچار چنین مخاطرهای شده و تلاش نیروهای امدادی برای زنده بیرون آوردن آنها از آب نیز بی فایده بود.
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