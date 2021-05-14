صعود بادران به رده دوم/ شهرداری آستارا سنت شکنی نکرد و شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و چهارم رقابتهای لیگ دسته اول امروز در حالی برگزار شد صدرنشین مسابقات در تک بازی روز گذشته مقابل تیم پایین جدولی چوکا به تساوی یک - یک رسیده بود و این فرصت در اختیار تیم‌های تعقیب کننده قرار گرفت تا فاصله خود را با صدر جدول کاهش دهند.

از فرصتی که مس کرمان در اختیار تعقیب کنندگانش گذاشت، بهترین استفاده را بادران برد که با پیروزی ۲ بر یک مقابل تیم انتهای جدولی گل ریحان البرز به رده دوم جدول صعود کند.

استقلال خوزستان که تا قبل از این هفته در رده دوم بود، مقابل رایکا در بابل با تساوی بدون گل متوقف شد تا با یک پله سقوط در رده سوم قرار بگیرد. در دیگر بازی مهم این هفته فجر سپاسی در دربی شیراز با یک گل از سد قشقایی عبور کرد تا ۳۷ امتیازی شده و به جمع مدعیان باز گردد.

تیم شهرداری آستارا که در نیم فصل دوم تمام بازی‌های خود را با شکست پشت سر گذاشته بود، امروز هم در حالی که ابتدا با یک گل از میزبانش خوشه طلایی ساوه پیش افتاده بود، در نهایت با نتیجه ۲ بر یک تن به شکست داد تا سنت شکنی نکرده باشد و مثل همه بازی‌های دیگر نیم فصل دومش شکست خورد.

نتایج بازی‌های هفته بیست و چهارم لیگ دسته اول به شرح زیر است؛

قشقایی صفر - فجر سپاسی یک

رایکا بابل صفر - استقلال خوزستان صفر

خوشه طلایی ساوه ۲ - شهرداری آستارا یک

بادران ۲ - گل ریحان البرز یک

ملوان صفر - شاهین شهرداری بوشهر صفر

آرمان گهر یک - خیبر خرم آباد صفر

پارس جنوبی جم یک - هوادار صفر

استقلال ملاثانی یک - نود ارومیه صفر

جدول رده بندی لیگ دسته اول در پایان هفته بیست و چهارم

۱- مس کرمان ۴۲ امتیاز

۲- بادران ۴۱ امتیاز

۳- استقلال خوزستان ۳۹ امتیاز

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۱۸- گل ریحان ۱۵ امتیاز