پایان ساخت مستند «بچه های محله شیرآباد» پس از چهار سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی این پروژه، مستند «بچه های محله شیرآباد» طی چهار سال تحقیق و پژوهش سرانجام در آخرین سفر به زاهدان به اتمام رسید و وارد مراحل فنی شد.

این مستند روایتگر زندگی کودکان یکی از محله های حاشیه نشین شهر زاهدان است. شیرآباد یکی از محله های پر خطر این شهر است که زنان و کودکان علاوه بر محرومیت های اقتصادی با انواع آسیب های اجتماعی روبرو هستند.

رایا نصیری کارگردان فیلم سینمایی «دژاوو»، فیلمساز و بازیگر سینما هم زمان با ساخت این فیلم تدوین مستند دیگرش با عنوان «عشق؛ گم شده» را برعهده دارد او همچنین بعنوان بازیگر در فیلم های سینمایی «چکمه»، «تنها دوبار زندگی می کنیم»، «دختر، پدر، دختر» و «امتحان» حضور داشته است.

این کارگردان بزودی ساخت دومین فیلم سینمایی خود را در تهران آغاز می کند.

عوامل این مستند عبارتند از کارگردان، محقق و نگارش: رایا نصیری، تصویربردار: احسان عمیدیان، صدابردار: میثم حسنلو، مدیر تولید و دستیار کارگردان: منصور میرشکاری، عکاس: سیاوش صدیق، طراح پوستر: هلیا رفائی، دستیار تصویربردار: پیمان شکری، مشاور محلی: زینب رحمان زاده، تدارکات: محسن داوود نژاد، دستیار تولید: حامد بلوچی، تهیه کننده: رایا نصیری، روابط عمومی: منصوره بسمل، سرمایه گذار: الهه ثقفی.