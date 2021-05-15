مرمت و تسطیح راه های روستایی مازندران

عباسعلی نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پس از پایان راهداری زمستانی، سعی می‌شود نسبت به مرمت راه‌های خاکی و شنی اقدام شود، افزود: اردیبهشت ماه فصل کوچ دامداران و عشایر بوده از این رو سعی می‌شود نسبت به مرمت و رگلاژ راه‌های خاکی و شنی اقدام شود تا دامداران دچار مشکل نشوند.

وی با اشاره به بهسازی محور هراز گفت: بخش قابل توجهی از مصالح ساختمانی از طریق محور هراز جابجا می‌شود از این رو از فعالان بخش حمل و نقل درخواست داریم برای پیشگیری از اسیب به جاده از حمل اضافه تناژ بار و کالا خودداری کنند.

وی همچنین با اشاره به فصل کشاورزی و تردد ادوات کشاورزی در جاده‌ها، ازکاربران این بخش خواست تا ادوات را به علائم راهنمایی ورانندگی و شبرنگ‌ها مجهز کنند و در صورت امکان از تردد در شب‌ها نیز خودداری کنند.

نجفی وضعیت ترافیک در محورهای استان از جمله هراز، کندوان و سوادکوه را عادی و روان بیان کرد.