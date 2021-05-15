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۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۹:۳۷

مدیرکل راهداری مازندران عنوان کرد

مرمت و تسطیح راه های روستایی مازندران

مرمت و تسطیح راه های روستایی مازندران

ساری- مدیرکل راهداری مازندران با اشاره به فصل کوچ عشایر و دامداران روستایی گفت: مرمت و تسطیح راه های روستایی برای جابجایی دامداران انجام شده است.

عباسعلی نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پس از پایان راهداری زمستانی، سعی می‌شود نسبت به مرمت راه‌های خاکی و شنی اقدام شود، افزود: اردیبهشت ماه فصل کوچ دامداران و عشایر بوده از این رو سعی می‌شود نسبت به مرمت و رگلاژ راه‌های خاکی و شنی اقدام شود تا دامداران دچار مشکل نشوند.

وی با اشاره به بهسازی محور هراز گفت: بخش قابل توجهی از مصالح ساختمانی از طریق محور هراز جابجا می‌شود از این رو از فعالان بخش حمل و نقل درخواست داریم برای پیشگیری از اسیب به جاده از حمل اضافه تناژ بار و کالا خودداری کنند.

وی همچنین با اشاره به فصل کشاورزی و تردد ادوات کشاورزی در جاده‌ها، ازکاربران این بخش خواست تا ادوات را به علائم راهنمایی ورانندگی و شبرنگ‌ها مجهز کنند و در صورت امکان از تردد در شب‌ها نیز خودداری کنند.

نجفی وضعیت ترافیک در محورهای استان از جمله هراز، کندوان و سوادکوه را عادی و روان بیان کرد.

کد مطلب 5212055

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