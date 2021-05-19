اتحادیه اروپا: بازگشت احتمالی آمریکا به برجام محور نشست وین است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کمیسیون مشترک برجام، امروز چهارشنبه، ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران، در وین و در حالی برگزار می‌شود که اتحادیه اروپا طی بیانیه‌ای، بازگشت احتمالی آمریکا به توافق و بررسی چگونگی تضمین اجرای کامل و مؤثر آن را محور اصلی گفتگوها عنوان کرد.

ریاست نشست را «انریکه مورا» معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا برعهده خواهد داشت و ریاست هیأت مذاکره کننده ایران نیز بر عهده «سید عباس عراقچی» معاون سیاسی وزارت خارجه ایران است.

دور جدید رایزنی‌ها در وین به منظور احیای برجام از ۱۷ اردیبهشت ماه از سر گرفته شد. به گفته عراقچی، بعد از نشست امروز، مذاکره کنندگان برای مشورت نهایی درباره برخی موضوعات کلیدی، به پایتخت‌ها باز می‌گردند.

از جمله مهم‌ترین موانع در این مذاکرات، حل و فصل اختلافات بر سر تحریم‌هایی است که آمریکا برای بازگشت به برجام باید رفع کند.