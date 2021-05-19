  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۳:۴۸

در ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران؛

اتحادیه اروپا: بازگشت احتمالی آمریکا به برجام محور نشست وین است

اتحادیه اروپا: بازگشت احتمالی آمریکا به برجام محور نشست وین است

اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای از تشکیل نشست کمیسیون مشترک برجام با موضوع بازگشت احتمالی آمریکا به توافق هسته‌ای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کمیسیون مشترک برجام، امروز چهارشنبه، ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران، در وین و در حالی برگزار می‌شود که اتحادیه اروپا طی بیانیه‌ای، بازگشت احتمالی آمریکا به توافق و بررسی چگونگی تضمین اجرای کامل و مؤثر آن را محور اصلی گفتگوها عنوان کرد.

ریاست نشست را «انریکه مورا» معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا برعهده خواهد داشت و ریاست هیأت مذاکره کننده ایران نیز بر عهده «سید عباس عراقچی» معاون سیاسی وزارت خارجه ایران است.

دور جدید رایزنی‌ها در وین به منظور احیای برجام از ۱۷ اردیبهشت ماه از سر گرفته شد. به گفته عراقچی، بعد از نشست امروز، مذاکره کنندگان برای مشورت نهایی درباره برخی موضوعات کلیدی، به پایتخت‌ها باز می‌گردند.

از جمله مهم‌ترین موانع در این مذاکرات، حل و فصل اختلافات بر سر تحریم‌هایی است که آمریکا برای بازگشت به برجام باید رفع کند.

کد مطلب 5215845
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ۱۷:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
      0 0
      پاسخ
      عجب حکایتی داستانی شده است این برجام همه بلا تکلیف هستند
    • Farhad US ۱۸:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
      0 0
      پاسخ
      احمقها آمدن امریکا به فرجام که به ضرر منافع جمهوری اسلامی ایران خواهد بود یعنی امریکا بدون دادن هزینه ای وارد فرجام میشود که نتنها تحریمها باقی خواهد ماند بلکه مکانیزم ماشه را نیز فعال خواهد کرد که به معنای خدا حافظی با لغو همه تحریمها است.
    • IR ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
      0 0
      پاسخ
      ایران تنها برنده بازی برجام است و تقریبا به تمام اهداف خود رسیده و ادامه بازی جنبه تفنن دارد برای استفاده های داخلی و خارجی

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها