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۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۸:۵۵

استاندار بوشهر:

مدیران در اجرای طرح‌های اقتصادی استان بوشهر سنگ‌اندازی نکنند

مدیران در اجرای طرح‌های اقتصادی استان بوشهر سنگ‌اندازی نکنند

بوشهر - استاندار بوشهر خواستار مانع‌زدایی توسط مدیران شد و گفت: مدیران در اجرای طرح‌های اقتصادی سنگ اندازی نکنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند عصر چهارشنبه در بازدید از تأسیسات صنعتی و معدنی شهرستان دشتی اظهار داشت: همه مسئولان وظیفه دارند که برای تسهیل در توسعه تولید تلاش لازم را داشته باشند.

وی اضافه کرد: با توجه به نامگذاری امسال به نام سال تولید، مانع‌زدایی‌ها و پشتیبانی‌ها، باید از همه ظرفیت‌ها برای رفع موانع پیش روی فعالان حوزه اقتصادی استفاده شود و به فعالان این حوزه کمک شود.

استاندار بوشهر خواستار مانع‌زدایی از فعالیت‌های اقتصادی توسط مدیران و مسئولان دستگاه‌های مختلف شد و ادامه داد: مدیران در اجرای طرح‌های اقتصادی سنگ اندازی نکنند.

وی در بازدید از کارخانه آهک روند اجرای این پروژه را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: باید تلاش شود تا موانع پیش روی فعالیت این واحد رفع شود و برای تقویت آن از همه ظرفیت‌ها استفاده شود.

گراوند از حمایت‌های فرماندار شهرستان دشتی در حمایت از این طرح تقدیر کرد و افزود: عملیات اجرایی این پروژه در دو سال گذشته آغاز شد که هم اکنون دارای ۴۴ درصد پیشرفت فیزیکی است.

وی ادامه داد: تا کنون ۱۲۰ میلیارد تومان توسط سرمایه گذار هزینه شده است و۸۰ درصد کار ساختمانی نیز انجام شده است.

کد مطلب 5216163

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