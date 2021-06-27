خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها - کوثر کریمی: شهرستان اندیکا در شمال شرقی خوزستان قرار دارد که از شمال غرب به لالی، از شمال به سردشت دزفول، از شمال و شمال شرق به استان چهارمحال و بختیاری، از شرق به ایذه و از جنوب به مسجدسلیمان محدود می‌شود.

با وجود اینکه سال‌ها از شهرستان شدن اندیکا و تعیین مرکز آن در شهر قلعه خواجه می‌گذرد اما هنوز مردم این شهرستان با مشکلات بسیار زیادی در حوزه زیرساختی دست و پنجه نرم می‌کنند.

معرفی شهرستان اندیکا به عنوان یکی از شهرستان‌های محروم کشور از سوی سازمان برنامه و بودجه، در دل مردم جرقه امیدی را به وجود آورد تا نسبت به رفع معضلات و مشکلات خود امیدوارتر باشند ولی آنها کماکان از ضعف آنتن دهی موبایل، نبود اینترنت، آسفالت نبودن راه، نبود بیمارستان، نرخ بیکاری بالا و دیگر مشکلات مختلف رنج می‌برند.

برای پیگیری حل مشکلات شهرستان اندیکا با «علیرضا ورناصری» نماینده مردم مسجدسلیمان، اندیکا، لالی و هفتکل در مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو نشستیم.

مهم‌ترین مشکلات اندیکا را چه می‌دانید؟

به صراحت بگویم که من وارث دهه‌ها محرومیت، غفلت و رسیدگی نشدن به حوزه انتخابیه به ویژه اندیکا هستم؛ اندیکا مصداق عینی لب تشنه کنار دریا و محروم‌ترین شهرستان خوزستان است و در زمره شهرستان‌های محروم کشور قرار دارد.

اندیکا از مهم‌ترین قطب‌های انرژی کشور است اما در حوزه محرومیت‌زدایی توسط وزارت کشور به عنوان پایلوت انتخاب شد؛ با قاطعیت می گویم که در همه حوزه‌های زیرساختی دچار مشکلات، مغفول است که باید به طور مستمر این مشکلات پیگیری شوند تا این محرومیت گسترده کاهش یابد.

اندیکا با وجود برخورداری از زمین‌های مرغوب و منابع مطلوب آب اما در زمینه‌های پزشکی و درمان، آموزش، راه‌ها، رفاه اجتماعی، اشتغال و ارتباطات دچار محرومیت فزاینده‌ای است.

برای بهبود خدمات‌رسانی در حوزه بهداشت و درمان چه پیگیری‌هایی صورت گرفته است؟

اندیکا مقام اول عقرب گزیدگی با بیش از ۲۰ هزار مورد را در استان خوزستان دارد و به علت نبود امکانات و کادر لازم فوت مکرر نیز داشته است.

در شهرهای اندیکا و هفتکل حتی یک بیمارستان وجود ندارد و سهم چهار شهرستانِ ثروتمند حوزه انتخابیه‌ام به ویژه اندیکا در برخورداری برخی از خدمات، متخصصان و فوق تخصصان «صفر» است.

از ابتدای آغاز به کار مجلس یازدهم، این امر مهم را که محصول دهه‌ها غفلت است، در اولویت قرار داده و برای آن یک طرح کوتاه‌مدت تغییر وضعیت یکی از مراکز جامع سلامت و تبدیل شدن به بیمارستان محلی با بخش‌های تخصصی و یک طرح بلندمدت را برای احداث بیمارستان ۶۴ تختخوابی برنامه‌ریزی کردم که از محل اعتبارات اجتماعی وزارت نیرو مجوز اخذ شده و در مرحله تعیین مکان مناسب به منظور احداث و پیگیری امورات فنی در دانشگاه علوم پزشکی است.

تاکنون چهار میلیارد تومان برای چهار شهرستان با اولویت اندیکا برای احداث مراکز جامع سلامت و خانه‌های بهداشت اخذ کردم و همچنین قول مساعد نیز گرفتم که در برنامه توسعه هفتم همه مراکز بهداشتی بالاتر از ۲۵ سال مرمت و بازسازی شوند؛ تجهیزات پزشکی برای اندیکا تهیه شدند ولی به دلیل نبود بیمارستان فقط برخی از اقلام ارسال شده‌اند؛ همچنین برای تجهیز بیمارستان‌های پیش‌بینی شده نیز اقدامات لازم انجام می‌شود.

با توجه به اینکه میزان آنتن دهی اندیکا پایین‌تر از متوسط کشوری است، برای بهبود خدمات‌رسانی در حوزه مخابرات چه پیگیری‌هایی صورت گرفته است؟

از ابتدای ورود به مجلس یازدهم و دیدار با وزیر ارتباطات متوجه شدم که اندیکا و یکی از شهرستان‌های سیستان و بلوچستان به لحاظ وضعیت آنتن دهی از متوسط کشور پایین‌تر هستند و به دلیل مشکلات گسترده ناشی از نبود آنتن دهی تلفن همراه در اندیکا این امر مهم را به صورت اولویت‌دار پیگیری کردم؛ تاکنون هشت دکل پر قدرت در اندیکا نصب، بهره‌برداری و یا در حال نصب است.

همچنین پروژه‌ای را که در حال اجرای فیبر نوری از ایذه به سمت اندیکا متوقف شده بود، بار دیگر فعال کردیم و در ادامه تلاش می‌کنیم تا این فیبر نوری را به چلو و مناطق عشایری بازفت و کوهرنگ نیز امتداد بدهیم تا شاهد کاهش حداکثری مشکلات ارتباطی در این حوزه باشیم؛ بنابراین در زمینه تلفن ثابت نیز اقداماتی انجام شده است که در فرصت مناسب اطلاع‌رسانی خواهد شد.

برای بهبود خدمات‌رسانی در حوزه راه چه پیگیری‌هایی صورت گرفته است؟

اندیکا که از محروم‌ترین شهرستان‌های خوزستان است، حدود ۸۳۴ کیلومتر راه روستایی دارد که از این آمار، ۳۴۸ کیلومتر راه روستایی آسفالت سازی شده و ۱۵۱ کیلومتر شوسه و حدود ۳۳۴ کیلومتر خاکی است؛ همچنین حدود ۱۵۰ کیلومتر آن از مناطق صعب العبور می‌گذرد و بخشی نیز در حوزه امور عشایر قرار دارد.

میزان برخورداری جاده‌های روستایی ۴۱.۸ درصد است که در قیاس با برخورداری ۷۰ درصدی استان متوجه عمق محرومیت در شهرستان اندیکا می‌شویم.

وزیر راه و شهرسازی را برای اطلاع از محرومیت‌های این حوزه به منطقه دعوت کردم که معاونان وی از شهرستان بازدید کردند و مقرر شده تا اواخر تیرماه امسال حدود ۱۵۰ کیلومتر از جاده‌های روستایی آسفالت سازی شوند.

در مورد جاده‌های اصلی نیز مشکلات و محرومیت‌های عمیقی وجود دارد که این امر بسیار مورد پیگیری قرار گرفته که از آن جمله می‌توان به مسیر مسجدسلیمان به شهرکرد که از اندیکا می‌گذرد، اشاره کرد؛ برای این محور اعتبار چند برابری نسبت به سال‌های قبل اخذ شد و در چند روز اخیر در سازمان مدیریت برنامه‌ریزی جلسه‌ای را در این خصوص برگزار کردیم و به دنبال این هستیم تا با همکاری استان چهارمحال و بختیاری، احداث تونل تاراز از محور بازفت را آغاز کنیم.

در خصوص جاده پاشنه زاگرس که از شمال غربی استان به شمال شرقی است که با عبور از اندیمشک، دزفول و سردشت، لالی و اندیکا به ایذه ختم می‌شود صرفاً اعتبار ناچیزی برای احداث یک دهانه پل در لالی تخصیص داده شده که با پیگیری‌های بسیار در میزان بودجه برای این امر مهم (با محوریتِ ساخت و اصلاح مسیر فعلی اندیکا به لالی) تجدیدنظر شده است.

برای بهبود خدمات‌رسانی در حوزه آموزش چه پیگیری‌هایی صورت گرفته است؟

مانند سه شهرستان دیگر حوزه انتخابیه‌ام، مدارس فرسوده و چادری در اندیکا باعث تأسف عمیق است ولی از ابتدای فعالیت مجلس یازدهم و بعد از دیدار با وزیر آموزش و پرورش، شورای معاونان، دیگر مدیران مرتبط و حضور هیئت آموزش و پرورش برای بررسی مشکلات اندیکا اعتبارات خوبی را برای رفع مشکلات مدارس از جمله مدارس عشایری و روستایی، تأمین فضای آموزشی و همچنین تجهیزات سرمایشی – گرمایشی گرفتیم؛ همچنین برای فرهنگیان منطقه که سال‌هاست مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند، مجوزهایی اخذ شده که تعدادی از نیروها جذب شدند و برای بهبود بیشتر اوضاع نیز پیگیری می‌کنم.

چه پیگیری‌هایی برای بهبود شرایط کلی اندیکا انجام شده است؟

علاوه بر عناوین مطرح شده در سوالات قبل لازم است که اقدامات انجام شده را برای بهبود شرایط اندیکا در چند محور دیگر عنوان کنم.

در زمینه ورزش نیز از محل اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت دو زمین چمن مصنوعی، توسط بنیاد علوی یک زمین چمن و از اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان نیز یک دستگاه خودرو و دیگر کمک‌های مالی برای باشگاه‌های فعال اندیکا اخذ اعتبار شده است.

در زمینه شهرک صنعتی نیز ناحیه صنعتی این شهرستان سال‌ها بی‌استفاده رها شده و تقریباً در حال متروک شدن بود ولی با پیگیری‌های انجام شده، این روند برای اشتغال‌زایی اصلاح یافت و همچنین اعتباراتی برای متقاضیان واحدهای صنعتی اختصاص یافته است.

در زمینه گازرسانی نیز بسیار متأسفم که بگویم اندیکا از آخرین شهرستان‌های کشور بود که از این موهبت متنعم شد و همین سال‌های پیش اقداماتی برای تحقق این امر مهم انجام شده و بیش از ۳۰۰ کیلومتر خطوط لوله احداث شده است اما به سرانجام نرسید.

از ابتدای کار انتقال گاز از خط اصلی که در ایذه واقع شده است، به طور سریع پیگیری کرده و به لطف الهی یک فاز از دو فاز این طرح وارد اندیکا شده و بخشی از اندیکا از نعمت گاز برخوردار شده است؛ برای برخی از بخش‌ها نیز کار گازرسانی تا خردادماه امسال تمام می‌شود؛ همچنین رایزنی‌ها در وزارتخانه برای همه مناطق اندیکا ادامه دارد و به دنبال این هدف هستم که از محل بودجه ۱۴۰۰ برای ۳۲۸ روستا که اغلب در اندیکا هستند، اعتبار لازم را برای این مهم اخذ کنم.

در حوزه برق‌رسانی نیز حدود ۴۵ روستای کم‌جمعیت که از نعمت برق محروم هستند، در زمره اولویت‌های پیگیری قرار دارند که با همکاری شرکت برق خوزستان حدود ۱۵ روستا صاحب برق شدند و تا تیرماه امسال نیز همین تعداد بار دیگر صاحب برق می‌شوند و بر اساس آمار این موضوع یک رکورد کشوری است.

در زمینه آب‌رسانی اندیکا نیز با وجود فراوانی روان آب‌ها، منابع آب زیرزمینی، سد مسجدسلیمان و شهید عباسپور ولی دچار محرومیت گسترده‌ای است.

جهادگران پرتلاش سال‌های پیشین آب را به روستاها رساندند اما در حال حاضر سرانه تهیه آب متناسب با شاخص‌های فعلی جمعیت نیست؛ همچنین میزان هدر رفت آب در روستاهای اندیکا بیش از ۳۳ درصد است که در قیاس با هدر رفت ۳۸ درصد آب در استان رقم تأسف باری است.

متأسفانه هنوز ۱۱ درصد جمعیت روستاهای اندیکا فاقد آب هستند و از این حیث رتبه دوم محرومیت را در کشور دارند؛ در این زمینه نیز در طرح کوتاه‌مدت لازم هست که ضمن اصلاح چند مسیر خطوط آب‌رسانی، در مناطق عشایری نیز طرح‌های نیمه‌تمام به اتمام برسد ولی برای اندیکا طرح جامع لازم است که برای تحقق این امر مهم پیگیری‌ها و مکاتبات گسترده‌ای انجام و چندین هیئت از وزارت نیرو را برای بازدید به منطقه دعوت کردم و مقرر شده تا در اعتبارات بودجه ۱۴۰۰ مشکلات مرتبط به آب‌رسانی رفع شود.

در زمینه مسکن نیازمندان نیز مقرر شده تا با کمک کمیته امداد، بنیاد مسکن، بنیادهای خیریه و اعتبارات بودجه ۱۴۰۰ همه نیازمندان شهرستان صاحب مسکن شوند.

در زمینه مساجد نیز مقرر شده که مساجد فعال در شهرستان تحت حمایت بنیاد علوی واقع شوند؛ همچنین برای حوزه علمیه خواهران نیز اعتباراتی اخذ شده است.

در زمینه کشاورزی نیز تاکنون موضوع تأمین حق آبه فقط در حد وعده و شعار مطرح شده است ولی این امر مهم را به طور پیگیری خواهم کرد و برای رفع محرومیت‌های گسترده این بخش، وزیر نیرو را دو بار به مجلس دعوت کردم.

دو هفته گذشته نیز هیئت مشترک مجلس و دولت را به منطقه دعوت کردم که علاوه بر قرارهای پیش در خصوص روان آب‌ها و آب‌های زیر زمینی، مجوز وزارت نیرو برای احداث کانال‌های آبیاری اخذ شده و در مرحله مطالعاتی قرار دارند.

در زمینه مرمت و آسفالت راه‌های اصلی نیز پیگیری‌های مستمری برای این امر در حال انجام است و برای تکمیل مسیر مسجدسلیمان به اندیکا و از اندیکا به کوهرنگ و بازفت در لایحه ۱۴۰۰ اعتبارات خوبی پیش‌بینی شده که قطعاً تا زمان انجام آن، پیگیری و نتایج اطلاع‌رسانی می‌شود.

در زمینه محیط زیست نیز رویشگاه‌های منحصربه‌فرد در اندیکا مجموعه‌ای از دارایی‌های اکولوژیکی، زیستی و ذخیره‌گاه‌های ژنتیکی ارزشمند هستند که برای صیانت از این میراث گران‌قدر و سایر شاخص‌های حفاظت از محیط زیست پیگیری‌های لازم را انجام داده و برای احداث دو پایگاه اطفای حریق در منطقه نیز تأمین اعتبار شده است.

برای رفع مشکلات مناطق روستایی چه اقداماتی صورت گرفته و مهم‌ترین مشکلات این اهالی را چه می‌دانید؟

حدود ۹۰ درصد اندیکا بخش روستایی است که در امکانات زیرساختی به صورت اسفباری و در همه زمینه‌های مختلف از جمله بهداشت و درمان، راه، اشتغال و توسعه کشاورزی مکانیزه دچار محرومیت است.

آب‌رسانی سیار به صورت مستمر به عشایر شهرستان، تخصیص ۴۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی قرض‌الحسنه برای تأمین علوفه، اختصاص چهار هزار تُن نهاده دامی برای خوزستان و توجه به منطقه در این زمینه، تأمین سوخت عشایر منطقه و رایزنی برای تدابیر تجهیزات جایگاه‌های سوخت‌رسانی و امکانات سیار و بهسازی چندین جاده (بهسازی جاده محور سربازار تا کُمُفِه و محور دره گچی به مرغاب) از جمله پیگیری‌های انجام شده است.

همچنین تلاش شده تا برای روستاهای زیر ۲۰ خانوار نیز اعتبارات عمرانی کسب شود و برای روستاهای بالای ۲۰ خانوار که فاقد دهیاری و شورا هستند، اقداماتی انجام شد که از اعتبارات بودجه ۱۴۰۰ صاحب دهیاری و شورا می‌شوند؛ مضاف بر این در سفر مدیرعامل بنیاد علوی نیز مقرر شد تا برای بهسازی روستاها به اندیکا کمک کنند که پس از تحقق این امر مهم حتماً نتایج اعلام می‌شود.

برای اشتغال روستایی نیز در بنیاد علوی مبلغ ۲۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده و برای مشاغل عشایری نیز حدود هشت میلیارد تومان در نظر گرفته شده که بخشی از آن واگذار شده است.

آیا اجرای پروژه‌های عمرانی یا گردشگری برای توسعه این شهرستان برنامه‌ریزی شده است؟

در هر سه شهر اندیکا به دلیل نبود منابع درآمدی، مشکلات پرداخت نشدن حقوق پرسنل وجود داشت که با پیگیری‌های مستمر با معاونت عمرانی وزارت کشور، بنیاد مسکن و بنیاد علوی اعتبارات مناسبی برای چندین مورد پرداخت حقوق و همچنین تأمین تجهیزات صورت گرفت که پیگیری‌های لازم ادامه دارد؛ به زودی سه شهر اهواز، ماهشهر و دزفول نیز معین سه شهر اندیکا می‌شوند تا از ظرفیت این شهرها برای تقویت شهرهای سه‌گانه اندیکا استفاده شود.

اندیکا در صنایع‌دستی نیز جزو شهرستان‌های پایلوت استان است که می‌تواند در زمینه جذب گردشگر مفید باشد؛ شهرستان اندیکا با دارا بودن ۵۱ اثر ثبت ملی تاریخی، ظرفیت بسیار خوبی را در توسعه بخش گردشگری و ایجاد درآمد در این بخش دارد.

وجود منابع طبیعی بکر، جزایر پشت سد و بسیاری مناطق زیبای طبیعی در این شهرستان باید سال‌ها پیش به اقامت‌های بومگردی و جذب گردشگر تبدیل می‌شدند چون صنعت توریسم برای تحولات چشمگیر در منطقه بسیار اثرگذار است.

از ابتدای فعالیت در مجلس با کسب اعتبارات لازم کمپ سابق سازندگان سد مسجدسلیمان بازسازی به شهرک گردشگری تبدیل شده است؛ سایت گردشگری پایین‌دست شهید عباسپور و چندین واحد بومگردی در نقاط مختلف اندیکا با پیگیری‌های اخیر مورد حمایت مالی قرار گرفتند که بعد از پایان محدودیت‌های کرونا به صورت سایت گردشگری فعال می‌شوند.

همچنین پرونده شط شیمبار به عنوان ژئوپارک بین المللی ارسال شده است که در دست بررسی متولیان امر قرار دارد.