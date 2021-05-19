به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا آوایی شامگاه چهارشنبه در بدو ورود به فرودگاه دزفول، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: انتخابات این دوره با توجه به مجموعه اتفاقات و شرایط بین المللی که رخ داده است، حساسیت بالایی دارد؛ بنابراین شرکت مردم در انتخابات یک امر ضروری است.

وی افزود: عده‌ای از مردم با قهر و گله اعلام می‌کنند که قصد شرکت در انتخابات را ندارند و این در حالی است که آسیب و ضرر این تصمیم فقط برای کسانی خواهد بود که با این کیفیت تصمیم می‌گیرند چرا که رأی دادن در انتخابات بهترین راه برای دخالت در سرنوشت کشور و انتخاب کردن کسی است که بتواند کشور را به خوبی اداره کند.

وزیر دادگستری عنوان کرد: مردم فهیم و با بصیرت ایران تا ایام انتخابات زمان کافی دارند تا با تأمل و بررسی بتوانند فرد اصلح را انتخاب کنند و با حضور در پای صندوق‌های رأی به فرد مد نظر خود رأی دهند.

آوایی گفت: اگر فرصت حضور در انتخابات و به طور کلی این‌چنین فرصت‌هایی را به هر دلیلی از دست دهیم جز ضرر و سختی در زندگی نتیجه‌ای نخواهد داشت.

وی در ادامه هدف از حضور در دزفول را حضور در جمع همشهریان و یادآوری مقاومت و جهاد مردمان دزفول در دوران دفاع مقدس برشمرد و افزود: زحمات، جهادها، اخلاص و پایداری مردم دزفول در دوران جنگ هشت ساله نتیجه داد و این شهر به عنوان شهر مقاومت و پایداری انتخاب شده است که این مدال افتخار کمترین مزد برای مقاومت مردمان دزفول است.

آوایی با اشاره به حضور در افتتاحیه و کلنگ زنی چند طرح در دزفول، بیان کرد: دزفول به همت مردم و مسئولانش در عرصه‌های مختلف پیشرفت‌های خوبی داشته است که امیدوار هستیم که این پیشرفت‌ها با سرعت بیشتری تداوم یابند.

به گزارش مهر، فردا با حضور وزیر دادگستری طرح شرکت قند اورنج دزفول افتتاح و مرکز جراحی محدود و بسته نخبگان سلامت نیز کلنگ زنی خواهد شد.