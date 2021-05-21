امام جمعه لیست انتخاباتی ارائه نمی دهد

به گزارش خبرنگار مهر بیان، آیت الله لطف الله دژکام در آئین نمازجمعه شهر شیراز بیان کرد: در انتخابات شورای اسلامی شهر شیراز باید دیدگاه وسیعی در خصوص انتخابات داشت. این در حالی است که امام جمعه شیراز هیچ گاه به دنبال لیست نویسی نخواهد بود اگر دیگران این کار را انجام دهند هیچ مشکلی ندارد اما اگر انتظار داشته باشیم امام جمعه نسبت به ارائه لیست اقدام کند این امر هیچگاه رخ نخواهد داد.

امام جمعه شیراز تاکید کرد: برای انتخاب ریاست جمهوری نیز باید به دنبال افرادی باشیم که چهار سال آینده کشور را بسازند و باید شخصی انتخاب شود که پشیمانی برای مردم به همراه نداشته باشد البته نقش رأی قوی مردم نیز در این مهم بسیار حائز اهمیت است.

آیت الله دژکام تاکید کرد: بیش از ۴٠ سال است که دشمنان در تلاش اند تا مردم را از انتخابات مأیوس کنند اما با توجه به روحیه انقلابی و عدالت‌خواه مردم همواره در این خواسته ناکام مانده‌اند این در حالی است که تمامی آحاد مردم با وظیفه شناسی خود در مسئله انتخابات تیر دشمنان را به سنگ زده‌اند.

او اضافه کرد: یکی از راه‌هایی که می‌توان در شر دشمنان اسلام و ایران رهایی یافت حضور در انتخابات و انتخاب افراد اصلح در این انتخابات است زیرا با حضور حماسی مردم در انتخابات به جرأت می‌توان گفت که دشمنان از فریب مردم پشیمان و مأیوس می‌شوند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس در خصوص مسئله انتخاب در زندگی بشری نیز تاکید کرد: انسان همواره در طول زندگی در حال انتخاب است و یکی از وظایفی که بر عهده انسان در معارف اسلامی گذاشته شده است مسئله انتخاب است زیرا باید براساس انتخابی که اشخاص می‌کنند نسبت به پاسخگویی در محضر خداوند اقدام کنند.

او ادامه داد: مسئولیت هر انتخابی بر عهده انسان است و باید در پیشگاه خداوند بر انتخابی که کرده پاسخگو باشد لازم به ذکر است که پایه حرکتی هر مسلمانی انتخاب صحیح بر مبنای نگاه انسان شناسی قرآنی است البته باید تاکید کرد که دین با مسئله دیکتاتوری کاملاً مخالف است و آن را به کلی محکوم می‌کند.

وی در پایان جنایات رژیم صهیونسیتی را در سرزمین‌های اشغالی و کشتن مردم مظلوم فلسطین را محکوم و بر حمایت این مردم توسط جامعه اسلامی تاکید کرد.