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۱ خرداد ۱۴۰۰، ۱۲:۱۸

ثقفی خبر داد؛

ایجاد صندوقی برای دریافت شکایات اولیا در سامانه شاد

ایجاد صندوقی برای دریافت شکایات اولیا در سامانه شاد

سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران از ایجاد صندوق الکترونیکی دریافت شکایت ها و بیان مشکلات آموزش و پرورش تهران در سامانه شاد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ثقفی سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: در راستای برقراری ارتباطات شفاف بین فرهنگیان، اولیا و دانش آموزان مرکز اطلاع رسانی آموزش و پرورش شهر تهران اقدام به راه اندازی سامانه‌ای در شبکه شاد کرده است.

وی ادامه داد: از طریق این سامانه تمام مردم می توانند پیام های نوشتاری، صوتی و تصویری را در ارتباط با مسائل آموزش و پرورش شهر تهران از جمله عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس و امتحانات، مشکلات ثبت نام و شهریه و… به صورت مستقیم برای ما ارسال کنند.

ایجاد صندوقی برای دریافت شکایات اولیا در سامانه شاد

به گفته ثقفی مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران به صورت زنده و دائم سامانه را رصد می کند و به کلیه مواردی که از این طریق ارسال می شود دسترسی دارد.

وی گفت: مردم لطفاً دقیق اعلام کنند موارد اعتراضشان مربوط به کدام مدرسه و در کدام حوزه امتحانی یا در چه منطقه‌ای است. لزومی به ارائه مشخصات فرد هم وجود ندارد و همه موارد رسیدگی محرمانه است.

کد مطلب 5217661

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