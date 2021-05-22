تعیین ۱۵۳ شعبه اخذ رأی برای انتخابات ۲۸ خردادماه در قرچک

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خطیبی ظهر شنبه در جمه خبرنگاران اظهار داشت: انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و دومین میان دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در شهرستان قرچک در ۱۵۳ شعبه اخذ رأی برگزار می‌شود.

خطیبی افزود: پس از بررسی‌های صورت گرفته توسط ستاد انتخابات شهرستان و هیأت‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات، از این میان این تعداد شعبه اخذ رأی، ۱۲۰ شعبه در حوزه شهری و ۳۳ شعبه روستایی در سطح اماکن اداری و مذهبی در نظر گرفته شده است.

وی بیان داشت: از تعداد کل شعب شهرستان، ۱۵۱ شعبه ثابت بوده و ۲ شعبه به صورت سیار نسبت به جمع‌آوری آرای مردم اقدام خواهند کردند.

فرماندار قرچک عنوان داشت: تمام تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات پرشور در قرچک فراهم شده و کمیته ناظر بر نحوه اعمال پروتکل‌های بهداشتی در شعب ثبت نام و اخذ رأی نیز فعالیت خود را آغاز کرده و توصیه‌های لازم برای حفظ سلامتی عوامل اجرایی شعب و رأی دهندگان را ارائه خواهد داد.