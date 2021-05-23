شایسته گزینی هدف اصلی «جنبش از ما» در انتخابات است

حجت‌الاسلام قاسم جعفرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت انتخاب اصلح در شکوفایی و اعتلای ایران اسلامی گفت: در موقعیت کنونی و فصل انتخابات، ایجاد جنبش اجتماعی از طریق شایسته‌گزینی، شفافیت و پاسخگویی، نیاز مبرم به شمار می‌رود و جنبش «ازما» این هدف را دنبال می‌کند.

وی افزود: این حقیقت را باید به‌عنوان یک ضرورت پذیرفت که وظیفه ما ایجاد سازوکار سالم و روزآمدی است که بتواند افراد کارآمد را از میان نسل سوم انقلاب و یا حتی نسل‌های پیشین شناسایی کرده و ایشان را برای قرار گرفتن در عرصه‌های تأثیرگذار بر سرنوشت کشور و مردم به جامعه معرفی کند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل با ابراز خرسندی از فعالیت شایسته این جنبش، گفت: جنبش «ازما»، جنبشی مردمی با پشتوانه مالی کمک‌های مردم، نسبت به هر فرد و گروهی که با مبانی، ارزش‌ها و اهداف آن اتفاق نظر و همسویی دارد گشوده است و از عضویت یا اتحاد با آنان استقبال می‌کند. افرادی که عضو این جنبش می‌شوند متعهد می‌شوند که اگر در سمت و موقعیتی به کار گرفته شوند برای پیشبرد اهداف و آرمان‌های این حرکت تلاش کنند.

حجت‌الاسلام جعفرزاده، حضور جوانان در جنبش «ازما» را نشان از اهمیت دادن به مسئله انتخابات و تلاش برای پیشرفت و آبادانی کشور از سوی این قشر فعال و پویا عنوان کرد و گفت: بانیان این جنبش، جوانانی هستند از جنس مردم و در کنار مردم. همگان باید در این حرکت اجتماعی، از سر دغدغه مندی سهیم باشیم تا با خرد جمعی در انتخاب شایسته‌ترین‌ها تلاش کنیم.

شفافیت در انتخابات زمینه‌ساز مشارکت حداکثری است

وی جریان سازی جنبش «ازما» را عامل مهمی در شفافیت و معرفی کاندیداهای شایسته عنوان و تصریح کرد: بحث مهم و اساسی شفافیت و اهمیت دادن به آن باید در تمامی اقدامات انتخاباتی مورد توجه قرار گرفته و رسانه‌ها باید آن را بیشتر مطرح کنند و این طرح، فرصتی برای معرفی کاندیداها است. شفافیت می‌تواند سبب دلگرمی مردم شده و مشارکت آنها را در انتخابات ۱۴۰۰ بالا ببرد.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل، به اهمیت انتخاب اصلح اشاره کرد و گفت: انتخابات و انتخاب اصلح برای ملّت ایران، یک امتحان الهی است. اگر با چشمان باز و آگاه در پای صندوق‌های رأی حضور پیدا نکنیم، تکلیف خود را درست انجام نداده‌ایم. اصل شرکت در انتخابات، انجام یک واجب است، اما واجب دوم این است که، اصلح و شایسته‌ترین را انتخاب کنیم.

حجت‌الاسلام جعفرزاده بر ضرورت معرفت افزایی و ارتقای بصیرت و آگاهی در مردم توسط روحانیون تاکید کرد و افزود: طلاب و روحانیون از ارکان اصلی بصیرت افزایی و روشنگری مردم در انتخابات هستند که باید با تبیین مؤلفه‌های انتخاب اصلح از دیدگاه رهبر معظم انقلاب و مطابق با آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی، مردم را در انتخاب اصلح کمک کنند.

خبرگزاری مهر در اقدامی مبتکرانه جنبش «ازما» را برای شفافیت و معرفی بیشتر نامزدهای انتخاباتی ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر در دستور کار قرار داده است که بنا بر چارچوب این جنبش نامزدهای شوراهای اسلامی شهر در اردبیل تا ۶ خرداد ماه برای اعتمادسازی فرصت ثبت‌نام و شرکت در این چالش را دارند.