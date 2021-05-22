تجمع دهها تن از شهروندان پاریس در حمایت از حقوق مردم غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ده‌ها تن از شهروندان پاریس امروز با تجمع در خیابان‌های این شهر، همبستگی خود را با مردم بی دفاع غزه در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی اعلام کردند.

بر اساس این گزارش، معترضین خواستار توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی شده و در عین حال، حمایت خود را از مردم فلسطین اعلام نمودند.

لازم به ذکر است دستکم ۲۴۳ تن از شهروندان غزه از جمله بیش از ۱۰۰ زن و کودک در جریان حملات اخیر رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.

طی روزهای گذشته بسیاری از مردم کشورهای اروپایی و دیگر نقاط جهان با برپایی تظاهرات مسالمت‌آمیز خواستار توقف جنایات رژیم صهیونیستی شدند.

روز گذشته، مردم پاکستان نیز با برپایی تجمعی بزرگ، انزجار خود را نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی اعلام کردند.