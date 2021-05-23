به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، منابع رسانه‌ای از وقوع ۳ انفجار جداگانه در مسیر کاروان‌های لجستیک ارتش آمریکا در استان‌های مختلف عراق خبر می‌دهند.

بر اساس این گزارش، یکی از انفجارها در استان المثنی و دیگری در استان بابل رخ داده است. انفجار سوم نیز در استان دیوانیه به وقوع پیوسته است.

این در حالی است که بامداد امروز نیز دو کاروان لجستیک متعلق به نظامیان آمریکا در استان ذی قار عراق هدف قرار گرفت.

گفتنی است، علیرغم مصوبه سال گذشته نمایندگان پارلمان عراق، نظامیان ارتش آمریکا همچنان از خروج از خاک این کشور امتناع می‌کنند. اخیراً گزارش‌هایی منتشر شده است که نشان می‌دهد آمریکایی‌ها هیچ تمایلی به خروج از خاک عراق ندارند.