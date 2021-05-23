بازسازی منازل آسیب دیده از زلزله خراسان شمالی تا نیمه دوم سال

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی شجاعی صبح یک شنبه پس از بازدید از روستاهای زلزله زده در شهرستان گرمه و جاجرم بر بسیج تمام امکانات توسط دستگاه‌های اجرایی خراسان شمالی در این مناطق تاکید کرد و اظهار داشت: تمامی این اقدامات باید به فوریت و اورژانسی انجام شود.

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: آمار منازل مسکونی که باید مورد بازسازی و یا احداث قرار گیرد تا ۴۸ ساعت آینده باید به تفکیک روستاها اعلام شود تا بر مبنای آن روند امور را تسریع بخشیم.

وی در خصوص موضوع آوار برداری افزود: آنچه که قابلیت استفاده را دارد نباید مورد تخریب قرار گیرد.

شجاعی با بیان اینکه در حال حاضر ۴۷ روستای استان در سه شهرستان‌های جاجرم، گرمه و مانه و سملقان درگیر زلزله هستند، تصریح کرد: تا نیمه دوم سال باید کار بازسازی و احداث این منازل به اتمام برسد لذا در هر روستای زلزله زده نماینده ویژه فرماندار مستقر شود تا مشکلات مردم این مناطق سریع‌تر حل شود.

استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه باید شرایط مردم مناطق زلزله زده درک شود، خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی استان باید در چنین شرایطی با بازدیدهای میدانی و انجام کار ویژه برای این مردم مرهمی بر زخم‌های آنان باشند.

وی افزود: علاوه بر مصوبات استانی باید مصوبات ملی نیز از هیأت دولت اخذ شود.

گفتنی است در این نشست جمع بندی میزان خسارت بیمه‌های منازل روستایی تا ده روز آینده، احداث سرویس بهداشتی و حمام، استقرار اکیپ‌های پزشکی در مناطق زلزله زده، احداث قنوات، توزیع روزانه نان، تأسیسات زیر بنایی، در حوزه بهداشت و درمان و کشاورزی از دیگر مصوبات این جلسه بود.