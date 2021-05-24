به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های لیگ ملت های والیبال از روز جمعه ۸ خردادماه به میزبانی ریمینی ایتالیا آغاز خواهد شد. تیم ملی والیبال آمریکا با ۱۹ بازیکن در رقابت‌ها شرکت خواهد کرد و بیشترین تعداد بازیکنان را در مقایسه با سایر تیم‌ها در مسابقات به همراه دارد.

آسیب دیدگی تیلور ساندر، برندن ساندر و مت اندرسون باعث شد تیم ملی آمریکا با تعداد بازیکنان بیشتری در مسابقات حاضر شود، چرا که در هفته اول و دوم امکان استفاده از مصدومان خود را ندارد و برای جلوگیری از مشکلات به وجود آمده، نفرات بیشتری را با خود به همراه برد.

آرون راسل نیز ستاره دیگر تیم ملی آمریکا به دلیل جراحی انجام داده شده تیم را در مسابقات همراهی نخواهد کرد. تیم ملی والیبال آمریکا در دوره گذشته رقابت‌ها در فینال مقابل روسیه شکست خورد تا در خانه از رسیدن به قهرمانی بازماند.